Штраф у 26 тисяч не працює: як в Україні хочуть боротися з нелегальними вейпами

В Україні пропонують посилити відповідальність за нелегальний продаж рідин для електронних сигарет. Замість штрафу в розмірі 26 тис. грн порушникам можуть загрожувати санкції на рівні 250 тис. грн. Експерти вважають, що чинне покарання не створює достатнього стримувального ефекту.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву експертки з питань оподаткування Growford Institute, кандидата економічних наук Тетяни Кощук, пише "РБК-Україна".

Чому пропонують збільшити штрафи

За словами Кощук, значна частина нелегального ринку рідин для електронних сигарет працює через фізичних осіб-підприємців, які не мають відповідних ліцензій на торгівлю підакцизними товарами. Через це держава недоотримує акцизний податок, ПДВ та інші податкові надходження.

Однією з поширених схем є продаж наборів для самостійного змішування рідин — так званого "самозаміс". Покупцям пропонують окремі компоненти, з яких вони можуть самостійно приготувати суміш.

За оцінкою експертки, середня ціна такого набору становить близько 350 грн. Якби продукція продавалася з належним оподаткуванням, її вартість могла б зрости приблизно до 430 грн.

Кощук вважає, що штраф у 26 тис. грн не є достатнім стримувальним чинником для продавців. Вона наводить приклад торговельної точки з денним виторгом близько 7 тис. грн і зазначає, що суттєво вища санкція - до 250 тис. грн - могла б сильніше вплинути на поведінку порушників.

Водночас сама лише зміна розміру штрафу не гарантує результату. За словами експертки, важливо забезпечити реальне застосування санкцій до тих, хто порушує правила торгівлі.

Скільки точок нелегального продажу отримали штрафи

За даними Державної податкової служби, які навела Кощук, у 2026 році виявили близько 4 тис. точок, пов’язаних із нелегальним продажем рідин для електронних сигарет. При цьому штрафи отримали лише приблизно 300 із них.

Такий розрив, на думку експертки, свідчить про необхідність посилити не лише санкції, а й контроль за їх застосуванням.

Проблема не обмежується роздрібною торгівлею. Для ефективної боротьби з тіньовим сегментом необхідно виявляти нелегальне виробництво продукції та перекривати канали її постачання в Україну.

Які органи мають долучитися до боротьби

Кощук наголошує, що протидія нелегальному ринку має передбачати скоординовану роботу кількох державних органів.

Зокрема, Державна податкова служба має контролювати дотримання податкового законодавства та правила торгівлі підакцизними товарами. Бюро економічної безпеки, за словами експертки, повинно протидіяти нелегальному виробництву рідин.

Окрему роль вона відводить митній і прикордонній службам, які мають виявляти та блокувати незаконне ввезення відповідної продукції.

Таким чином, запропонований підхід передбачає одночасне посилення відповідальності продавців, контроль за виробництвом і протидію нелегальному імпорту.

Наразі озвучена пропозиція щодо штрафу в 250 тис. грн є позицією експертки. У наданому матеріалі не йдеться про ухвалення закону, який уже встановлює такий розмір санкції. Для зміни чинних правил необхідні відповідні законодавчі рішення.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили й ліквідували канал незаконного виготовлення та розповсюдження контрафактних вейпів. Діяльність злочинної групи охоплювала три області України: Київську, Закарпатську та Вінницьку. Орієнтовна ринкова вартість вилученого обладнання та товарів перевищила 10 мільйонів гривень.