У Раді заявили, що тіньовий ринок вейпів в Україні розрісся до промислових масштабів

До Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики надійшов звіт Національної поліції щодо боротьби з нелегальним ринком підакцизної продукції. За даними документа, лише у першому півріччі 2026 року правоохоронці вилучили десятки тисяч одиниць продукції та компонентів для виробництва електронних сигарет.

Як пише Delo.ua, про це повідомила народна депутатка, заступниця голови профільного комітету Ольга Василевська-Смаглюк.

За її словами, наведені у звіті показники свідчать про значні масштаби нелегального сегмента ринку.

"Цифри, які містить цей звіт, показують, що поки відкладали запровадження е-акцизу, підпільна частина ринку вейп-продукції розрослася до промислових обсягів", – зазначила Василевська-Смаглюк.

За інформацією, наведеною депутаткою, за перше півріччя Нацполіція вилучила:

66 119 флаконів рідин для електронних сигарет;

33 951 електронну сигарету;

18 848 POD-систем;

23 869 картриджів і випаровувачів;

понад 207 тис. нікотинових бустерів;

понад 371 тис. ємностей із гліцерином та 414 тис. ємностей з ароматизаторами.

Крім того, як пише Василевська-Смаглюк, на Київщині правоохоронці припинили діяльність трьох підпільних виробництв рідин для електронних сигарет.

Нардепка також послалася на дослідження Kantar Ukraine, проведене у 2025 році. За її словами, воно засвідчило, що 93,6% продукції на українському ринку електронних сигарет перебуває в нелегальному обігу. Найвищий рівень нелегальності, за даними дослідження, зафіксовано у сегменті одноразових електронних сигарет і систем зі змінними картриджами.

На думку депутатки, поширення нелегальної продукції призводить до втрат державного бюджету через несплату акцизного податку та ПДВ, а також створює ризики для споживачів через обіг товарів невідомого походження, які виробляються та реалізуються поза державним контролем.

Восени 2025 року повідомлялося, що правоохоронці викрили й ліквідували канал незаконного виготовлення та розповсюдження контрафактних вейпів. Діяльність злочинної групи охоплювала три області України: Київську, Закарпатську та Вінницьку. Орієнтовна ринкова вартість вилученого обладнання та товарів перевищила 10 мільйонів гривень.