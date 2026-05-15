Півтори сотні обшуків і товари на 125 млн грн: в Києві та трьох областях викрили нелегальний ринок вейп-рідин

У Київській, Вінницькій, Одеській областях та столиці правоохоронці провели масштабну спецоперацію проти тіньового ринку рідин для електронних сигарет (вейп-ринок). У межах розслідування проведено понад 150 обшуків та вилучено продукцію, обладнання, готівку, техніку, чорнову бухгалтерію та інше майно загальною вартістю понад 125 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, учасники схем організували нелегальне виробництво, фасування, зберігання та продаж нікотиновмісної продукції через магазини та канали збуту по всій Україні. Для обходу законодавчих обмежень готові рідини для вейпів маскували під окремі компоненти – гліцерин, пропіленгліколь, ароматизатори та нікотин.

В окремих випадках, як зазначає Кравченко, нікотиновмісні суміші передавали покупцям як "подарунок".

"Жодного державного контролю чи сплати акцизного податку. Такі рідини не проходять перевірок якості, не мають сертифікації і можуть містити небезпечні речовини. Люди не знають, що саме вони вдихають", – йдеться у дописі генпрокурора.

Де проходили обшуки

Київ та область

Найбільший обсяг слідчих дій провели у Києві та Київській області. За версією слідства, організована група налагодила повний цикл виготовлення та збуту рідин для електронних сигарет через мережу магазинів. Під час понад 100 обшуків вилучено:

три лінії для розливу та фасування рідин;

понад 708 тис. одиниць ароматизаторів, гліцерину та нікотину;

понад 600 літрів пропіленгліколю;

понад 36 тис. пристроїв для куріння та комплектуючих;

майже 9 тис. літрів рідин.

Також вилучено телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи та бухгалтерські документи. Загальна вартість вилученого майна перевищує 120 млн грн.

Вінниччина

У Вінницькій області, за даними Кравченка, 26-річний організатор залучив двох спільниць та організував збут нелегальних рідин через магазини. Для проведення фінансових операцій використовували 12 підставних ФОПів. Оборот схеми оцінюють майже у 67 млн грн.

Під час обшуків вилучено готівку, тисячі POD-систем, десятки тисяч картриджів та майже 93 тис. ємностей із рідинами. Трьом учасникам групи повідомлено про підозру, а організатору додатково інкримінують легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Усім фігурантам обрано запобіжні заходи.

Одещина

Згідно з повідомленням, в Одесі правоохоронці провели 11 обшуків у місцях продажу підакцизної продукції без документів. Вилучено товарів на понад 4,8 млн грн, серед яких електронні сигарети, рідини до них, сигарети без акцизних марок, кальянний тютюн, техніка, мобільні телефони та чорнова бухгалтерія.

Також вилучено понад 12 тис. одиниць гліцерину, майже 7 тис. одиниць нікотину, близько 17 тис. одиниць ароматизаторів та понад 2,6 тис. картриджів для електронних сигарет.

Усе вилучене направили на експертизу. Слідство триває, правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до схем незаконного обігу підакцизної продукції.

Нагадаємо, торік у червні детективи Бюро економічної безпеки України спільно з СБУ ліквідували схему нелегального виготовлення та розповсюдження рідин для електронних сигарет, яку налагодило подружжя з Харківщини. Під час обшуків було вилучено на 1,2 млрд грн товару.