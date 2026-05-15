Полторы сотни обысков и товары на 125 млн грн: в Киеве и трех областях разоблачили нелегальный рынок вейп-жидкостей

В Киевской, Винницкой, Одесской областях и столице правоохранители провели масштабную спецоперацию против теневого рынка жидкостей для электронных сигарет (вейп-рынок). В рамках расследования проведено более 150 обысков и изъята продукция, оборудование, наличные деньги, техника, черновая бухгалтерия и другое имущество общей стоимостью более 125 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По данным следствия, участники схем организовали нелегальное производство, фасовку, хранение и продажу никотинсодержащей продукции через магазины и каналы сбыта по всей Украине. Для обхода законодательных ограничений готовые жидкости для вейпов маскировали под отдельные компоненты – глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и никотин.

В отдельных случаях, как отмечает Кравченко, никотинсодержащие смеси передавали покупателям как "подарок".

"Никакого государственного контроля или уплаты акцизного налога. Такие жидкости не проходят проверки качества, не имеют сертификации и могут содержать опасные вещества. Люди не знают, что именно они вдыхают", – говорится в сообщении генпрокурора.

Где проходили обыски

Киев и область

Наибольший объем следственных действий был проведен в Киеве и Киевской области. По версии следствия, организованная группа наладила полный цикл изготовления и сбыта жидкостей для электронных сигарет через сеть магазинов. Во время более 100 обысков изъято:

три линии для разлива и расфасовки жидкостей;

более 708 тыс. единиц ароматизаторов, глицерина и никотина;

более 600 литров пропиленгликоля;

более 36 тыс. устройств курения и комплектующих;

почти 9 тыс. литров жидкостей.

Также изъяты телефоны, компьютерная техника, черновые записи и бухгалтерские документы. Общая стоимость изъятого имущества превышает 120 млн грн.

Винницкая область

В Винницкой области, по данным Кравченко, 26-летний организатор привлек двух сообщниц и организовал сбыт нелегальных жидкостей через магазины. Для проведения финансовых операций использовали 12 подставных ФЛП. Оборот схемы оценивается почти в 67 млн грн.

Во время обысков изъяты наличные деньги, тысячи POD-систем, десятки тысяч картриджей и почти 93 тыс. емкостей с жидкостями. Трем участникам группы сообщено о подозрении, а организатору дополнительно инкриминируют легализацию доходов, полученных преступным путем. Всем фигурантам избраны меры пресечения.

Одесская область

Согласно сообщению, в Одессе правоохранители провели 11 обысков в местах продаж подакцизной продукции без документов. Изъято товаров более чем на 4,8 млн грн, среди которых электронные сигареты, жидкости к ним, сигареты без акцизных марок, кальянный табак, техника, мобильные телефоны и черновая бухгалтерия.

Также изъято более 12 тыс. единиц глицерина, около 7 тыс. единиц никотина, около 17 тыс. единиц ароматизаторов и более 2,6 тыс. картриджей для электронных сигарет.

Все изъятое направили на экспертизу. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к схемам незаконного обращения подакцизной продукции.

Напомним, в июне прошлого года детективы Бюро экономической безопасности Украины совместно с СБУ ликвидировали схему нелегального изготовления и распространения жидкостей для электронных сигарет, которую наладили супруги из Харьковщины. В ходе обысков было изъято на 1,2 млрд грн товара.