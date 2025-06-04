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У супругов в Харьковской области изъяли жидкостей для электронных сигарет на 1,2 млрд грн (ФОТО, ВИДЕО)

БЭБ ликвидировало подпольные цеха по изготовлению жидкостей для электронных сигарет
Фото: БЕБ

Детективы Бюро экономической безопасности Украины совместно с СБУ ликвидировали схему нелегального изготовления и распространения жидкостей для электронных сигарет, которую наладили супруги из Харьковщины. В ходе обысков изъято на 1,2 млрд грн товара.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу БЭБ.

По данным следствия, семейные супруги организовали незаконное изготовление, хранение и сбыт жидкостей, картриджей, заправочных контейнеров и емкостей для электронок.

Производства находились в Харьковской и Львовской областях. Продавали контрафактную продукцию через точки розничной торговли и оптовым покупателям.

Фото 2 — У супругов в Харьковской области изъяли жидкостей для электронных сигарет на 1,2 млрд грн (ФОТО, ВИДЕО)

Что нашли во время обысков

По результатам обысков в складских помещениях, цехах по производству жидкостей и по местам обитания фигурантов изъято:

  • свыше 2,8 тонн никотинсодержащих жидкостей, используемых в электронных сигаретах,
  • свыше 8,6 тонн глицерина,
  • почти 1,4 млн пищевых ароматизаторов в пластиковых емкостях,
  • оборудование для изготовления жидкостей и наполнение электронных сигарет,
  • система для маркировки,
  • электронные устройства для курения

Примерная стоимость изъятой продукции составляет 1,2 млрд грн.

Фото 3 — У супругов в Харьковской области изъяли жидкостей для электронных сигарет на 1,2 млрд грн (ФОТО, ВИДЕО)

В БЭБ сообщили, что в настоящее время досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения.

Напомним, в Киевской области детективы БЭБ на территории Белоцерковского района разоблачили нелегальный цех по изготовлению табачных изделий. Производство функционировало на территории свинофермы рядом с сельсоветом.

Автор:
Светлана Манько