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У супругов в Харьковской области изъяли жидкостей для электронных сигарет на 1,2 млрд грн (ФОТО, ВИДЕО)
Детективы Бюро экономической безопасности Украины совместно с СБУ ликвидировали схему нелегального изготовления и распространения жидкостей для электронных сигарет, которую наладили супруги из Харьковщины. В ходе обысков изъято на 1,2 млрд грн товара.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу БЭБ.
По данным следствия, семейные супруги организовали незаконное изготовление, хранение и сбыт жидкостей, картриджей, заправочных контейнеров и емкостей для электронок.
Производства находились в Харьковской и Львовской областях. Продавали контрафактную продукцию через точки розничной торговли и оптовым покупателям.
Что нашли во время обысков
По результатам обысков в складских помещениях, цехах по производству жидкостей и по местам обитания фигурантов изъято:
- свыше 2,8 тонн никотинсодержащих жидкостей, используемых в электронных сигаретах,
- свыше 8,6 тонн глицерина,
- почти 1,4 млн пищевых ароматизаторов в пластиковых емкостях,
- оборудование для изготовления жидкостей и наполнение электронных сигарет,
- система для маркировки,
- электронные устройства для курения
Примерная стоимость изъятой продукции составляет 1,2 млрд грн.
В БЭБ сообщили, что в настоящее время досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения.
Напомним, в Киевской области детективы БЭБ на территории Белоцерковского района разоблачили нелегальный цех по изготовлению табачных изделий. Производство функционировало на территории свинофермы рядом с сельсоветом.