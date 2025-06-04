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У подружжя на Харківщині вилучили рідин для електронних сигарет на 1,2 млрд грн (ФОТО, ВІДЕО)
Детективи Бюро економічної безпеки України спільно з СБУ ліквідували схему нелегального виготовлення та розповсюдження рідин для електронних сигарет, яку налагодило подружжя з Харківщини. Під час обшуків вилучено на 1,2 млрд грн товару.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу БЕБ.
За даними слідства, сімейне подружжя організувало незаконне виготовлення, зберігання та збут рідин, картриджів, заправних контейнерів та ємностей для електронок.
Виробництва знаходилися у Харківській та Львівській областях. Продавали контрафактну продукцію через точки роздрібної торгівлі та оптовим покупцям.
Що знайшли під час обшуків
За результатами обшуків у складських приміщеннях, цехах з виробництва рідин та за місцями проживання фігурантів вилучено:
- понад 2,8 тонни нікотиновмісних рідин, що використовуються в електронних сигаретах,
- понад 8,6 тонни гліцерину,
- майже 1,4 млн харчових ароматизаторів в пластикових ємностях,
- обладнання для виготовлення рідин та наповнення електронних сигарет,
- система для маркування,
- електронні пристрої для паління.
Орієнтовна вартість вилученої продукції становить 1,2 млрд грн.
У БЕБ повідомили, що наразі досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Нагадаємо, у Київській області детективи БЕБ на території Білоцерківського району викрили нелегальний цех з виготовлення тютюнових виробів. Виробництво функціонувало на території свиноферми поруч із сільрадою.