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У подружжя на Харківщині вилучили рідин для електронних сигарет на 1,2 млрд грн (ФОТО, ВІДЕО)

БЕБ ліквідувало підпільні цехи з виготовлення рідин для електронних сигарет
Фото: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки України спільно з СБУ ліквідували схему нелегального виготовлення та розповсюдження рідин для електронних сигарет, яку налагодило подружжя з Харківщини. Під час обшуків вилучено на 1,2 млрд грн товару.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу БЕБ.

За даними слідства, сімейне подружжя організувало незаконне виготовлення, зберігання та збут рідин, картриджів, заправних контейнерів та ємностей для електронок.

Виробництва знаходилися у Харківській та Львівській областях. Продавали контрафактну продукцію через точки роздрібної торгівлі та оптовим покупцям.

Фото 2 — У подружжя на Харківщині вилучили рідин для електронних сигарет на 1,2 млрд грн (ФОТО, ВІДЕО)

Що знайшли під час обшуків

За результатами обшуків у складських приміщеннях, цехах з виробництва рідин та за місцями проживання фігурантів вилучено:

  • понад 2,8 тонни нікотиновмісних рідин, що використовуються в електронних сигаретах, 
  • понад 8,6 тонни гліцерину, 
  • майже 1,4 млн харчових ароматизаторів в пластикових ємностях,
  • обладнання для виготовлення рідин та наповнення електронних сигарет, 
  • система для маркування, 
  • електронні пристрої для паління.

Орієнтовна вартість вилученої продукції становить 1,2 млрд грн.

Фото 3 — У подружжя на Харківщині вилучили рідин для електронних сигарет на 1,2 млрд грн (ФОТО, ВІДЕО)

У БЕБ повідомили, що наразі досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Нагадаємо, у Київській області детективи  БЕБ на території Білоцерківського району викрили  нелегальний цех з виготовлення тютюнових виробів. Виробництво функціонувало на території свиноферми поруч із сільрадою.

Автор:
Світлана Манько