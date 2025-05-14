БЕБ викрило ще одну нелегальну плантацію тютюну для виробництва контрафактних сигарет

В Україні продовжуються масштабні викриття нелегальних виробництв тютюнових виробів, а також незаконного вирощування сировини для таких "підприємств".

Так, 13 травня детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили групу осіб, які організували незаконне вирощування тютюну на території Тернопільської області.

За даними відомства, фігуранти не були зареєстровані як суб’єкти господарювання. Крім того, вони обладнали нежитлові приміщення для обробки сировини.

"Зокрема листя тютюну проходило післязбиральну обробку, сушку та фасування для подальшого продажу по всій Україні, у тому числі на нелегальні виробництва. Для такої роботи наймали за готівку місцевих мешканців", – йдеться в повідомленні.

Детективи БЕБ провели обшуки, внаслідок яких вилучили сировину та зафіксували процес переробки.

Нагадаємо, 18 квітня БЕБ повідомило, що детективи виявили в Одеській області ще одну нелегальну плантацію тютюну для контрафактного виробництва сигарет.

Зокрема, було виявлено 16 теплиць посеред поля в Овідіопольській громаді на Одещині. Тютюн вирощували за допомогою крапельного зрошення.

Як повідомив керівник детективів БЕБ Олександр Ткачук, "під час проведення обшуків детективи вилучили майже 56 тон вирощеної продукції, техніку для посіву, шланги для поливу, промислову лінію для сушіння та подрібнення тютюну".

28 квітня стало відомо, що нелегальні поля з вирощування тютюну для контрафактних виробництв було виявлено також на Хмельниччині.

Там фермерське господарство орендувало земельні ділянки загальною площею орієнтовно 30 га. На них за допомогою спецтехніки організували нелегальневирощування тютюну. Жодних дозвільних документів фігуранти справи не мали.