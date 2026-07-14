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В Раде заявили, что теневой рынок вейпов в Украине разросся до промышленных масштабов

На месте изготовления контрафактных вейпов
На месте производства контрафактной продукции. Фото: Госпогранслужба, архив

В Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поступил отчет Национальной полиции по борьбе с нелегальным рынком подакцизной продукции. По данным документа, только в первом полугодии 2026 года правоохранители изъяли десятки тысяч единиц продукции и компонентов для производства электронных сигарет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила народный депутат, заместитель председателя профильного комитета Ольга Василевская-Смаглюк.

По ее словам, приведенные в отчете показатели свидетельствуют о значительных масштабах нелегального сегмента рынка.

"Цифры, содержащие этот отчет, показывают, что пока откладывали введение е-акциза, подпольная часть рынка вейп-продукции разрослась до промышленных объемов", – отметила Василевская-Смаглюк.

По информации, приведенной депутатом, за первое полугодие Нацполиция изъяла:

  • 66 119 флаконов жидкостей для электронных сигарет;
  • 33 951 электронную сигарету;
  • 18 848 POD-систем;
  • 23 869 картриджей и испарителей;
  • свыше 207 тыс. никотиновых бустеров;
  • более 371 тыс. емкостей с глицерином и 414 тыс. емкостей с ароматизаторами.

Кроме того, как пишет Василевская-Смаглюк, в Киевской области правоохранители прекратили деятельность трех подпольных производств жидкостей для электронных сигарет.

Нардепка также сослалась на исследование Kantar Ukraine, проведенное в 2025 году. По ее словам, оно показало, что 93,6% продукции на украинском рынке электронных сигарет находится в нелегальном обращении. Высокий уровень нелегальности, по данным исследования, зафиксирован в сегменте одноразовых электронных сигарет и систем со сменными картриджами.

По мнению депутата, распространение нелегальной продукции приводит к потерям государственного бюджета из-за неуплаты акцизного налога и НДС, а также создает риски для потребителей из-за оборота товаров неизвестного происхождения, которые производятся и реализуются вне государственного контроля.

Осенью 2025 года сообщалось, что правоохранители разоблачили и ликвидировали канал незаконного изготовления и распространения контрафактных вейпов. Деятельность преступной группы охватывала три области Украины: Киевскую, Закарпатскую и Винницкую. Ориентировочная рыночная стоимость изъятого оборудования и товаров превысила 10 миллионов гривен.

Автор:
Майя Калына