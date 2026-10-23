Таможню проверяют на коррупционные риски по новой методике: что изменится для бизнеса

Государственная таможенная служба вместе с экспертами Всемирной таможенной организации начала детально анализировать процедуры оформления товаров, чтобы определить этапы, на которых могут возникать коррупционные риски, и уменьшить влияние человеческого фактора.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на сообщение Гостаможслужбы.

Для этого украинская таможня вводит практику картирования процессов — детальный анализ последовательности операций, принятие решений, а также распределения полномочий и ответственности между работниками.

Такой подход должен помочь определить, где именно при таможенном оформлении возникают предпосылки для злоупотреблений и какие процедуры требуют изменения.

Проверку начали на Львовской таможне

Практический этап оценивания провели непосредственно на объектах Львовской таможни.

Украинские таможенники вместе с экспертами ВМО проследили реальное движение грузов через пункт пропуска и проанализировали отдельные этапы экспортного и импортного оформления.

Отдельное внимание было уделено использованию сканеров и других технических средств таможенного контроля, которые могут сокращать необходимость вмешательства должностных лиц в процедуру.

По результатам анализа были определены этапы, на которых могут возникать коррупционные риски, а также факторы, создающие такие уязвимости.

Сотрудничество Гостаможслужбы с Всемирной таможенной организацией также будет охватывать разработку Кодекса этики.

К его подготовке привлекут экспертов ВМО, чтобы учесть международные стандарты профессионального поведения и добродетели работников таможни.

Гостаможслужба уже использует рекомендации ВМО по картированию коррупционных рисков в рамках своей антикоррупционной работы.

Напомним, по результатам исследования НАПК в 2025 году коррупционный опыт на таможне зафиксировали 21,8% предпринимателей, взаимодействующих с этой сферой. Это было заметно меньше, чем около 35% в 2022-2024 годах.