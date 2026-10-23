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Митницю перевіряють на корупційні ризики за новою методикою: що зміниться для бізнесу

Митницю перевіряють на корупційні ризики за новою методикою
Митницю перевіряють на корупційні ризики за новою методикою / ДМС України

Державна митна служба разом з експертами Всесвітньої митної організації (ВМО) почала детально аналізувати процедури оформлення товарів, щоб визначити етапи, на яких можуть виникати корупційні ризики, та зменшити вплив людського фактора.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Держмитслужби.

Для цього українська митниця запроваджує практику картування процесів — детальний аналіз послідовності операцій, ухвалення рішень, а також розподілу повноважень і відповідальності між працівниками.

Такий підхід має допомогти визначити, де саме під час митного оформлення виникають передумови для зловживань і які процедури потребують зміни.

Перевірку почали на Львівській митниці

Практичний етап оцінювання провели безпосередньо на об'єктах Львівської митниці.

Українські митники разом з експертами ВМО простежили реальний рух вантажів через пункт пропуску та проаналізували окремі етапи експортного й імпортного оформлення.

Окрему увагу приділили використанню сканерів та інших технічних засобів митного контролю, які можуть скорочувати необхідність втручання посадовців у процедуру.

За результатами аналізу були визначені етапи, на яких потенційно можуть виникати корупційні ризики, а також чинники, що створюють такі вразливості.

Співпраця Держмитслужби з Всесвітньою митною організацією також охоплюватиме розроблення Кодексу етики.

До його підготовки залучать експертів ВМО, щоб врахувати міжнародні стандарти професійної поведінки та доброчесності працівників митниці.

Держмитслужба вже використовує рекомендації ВМО щодо картування корупційних ризиків у межах своєї антикорупційної роботи.

Нагадаємо, за результатами дослідження НАЗК у 2025 році корупційний досвід на митниці зафіксували 21,8% підприємців, які взаємодіяли з цією сферою. Це було помітно менше, ніж близько 35% у 2022–2024 роках.

Автор:
Тетяна Гойденко

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