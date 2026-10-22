Без митника і фізичного огляду: в Україні автоматизували оформлення міжнародних посилок

Державна митна служба запровадила автоматичне оформлення міжнародних поштових та експрес-відправлень. Посилки, які відповідають установленим критеріям, можуть проходити митне оформлення без фізичного пред’явлення митному органу та без безпосередньої участі митника.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної митної служби.

Новий механізм поширюється як на імпортні, так і на експортні відправлення та має дозволити швидше обробляти великі обсяги міжнародних посилок.

Рішення про оформлення система приймає автоматично після отримання попередніх електронних відомостей про відправлення.

Водночас для автоматичного оформлення діють додаткові критерії та більш суворі вимоги.

До перевірки залучили штучний інтелект

Механізм поєднує автоматизовану систему управління ризиками, зокрема технології штучного інтелекту, з попереднім аналізом інформації фахівцями митниці.

Автоматизовані профілі ризику дозволяють заздалегідь визначати відправлення, які можуть потребувати додаткової перевірки.

Таким чином митники зможуть більше ресурсів спрямовувати на операції з підвищеним ризиком, тоді як інші відправлення оформлюватимуться автоматично.

У Держмитслужбі очікують, що це скоротить кількість зайвих операцій та прискорить логістичні процеси на тлі зростання обсягів міжнародної торгівлі.

Перші випадки автоматичного оформлення міжнародних відправлень відбулися у зоні діяльності Львівської митниці. До розробки нового механізму також долучалися фахівці Київської митниці.

Нагадаємо, раніше в Україні вже запрацював автоматичний випуск імпортних товарів без участі митника. На першому етапі така можливість була доступна для бізнесу зі статусом авторизованого економічного оператора.