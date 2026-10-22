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Без таможенника и физического досмотра: в Украине автоматизировали оформление международных посылок

Таможня
В Украине автоматизировали оформление международных посылок

Государственная таможенная служба ввела автоматическое оформление международных почтовых и экспресс-отправлений. Посылки, удовлетворяющие установленным критериям, могут проходить таможенное оформление без физического предъявления таможенному органу и без непосредственного участия таможенника.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы.

Новый механизм распространяется как на импортные, так и экспортные отправления и должен позволить быстрее обрабатывать большие объемы международных посылок.

Решение об оформлении система принимается автоматически после получения предварительных электронных сведений об отправке.

Для автоматического оформления действуют дополнительные критерии и более строгие требования.

К проверке привлекли искусственный интеллект

Механизм сочетает автоматизированную систему управления рисками, в том числе технологии искусственного интеллекта, с предварительным анализом информации специалистами таможни.

Автоматизированные профили риска позволяют заранее определять отправки, которые могут потребовать дополнительной проверки.

Таким образом, таможенники смогут больше ресурсов направлять на операции с повышенным риском, тогда как другие отправления будут оформляться автоматически.

В Гостаможслужбе ожидают, что это сократит количество лишних операций и ускорит логистические процессы на фоне роста объемов международной торговли.

Первые случаи автоматического оформления международных отправлений прошли в зоне деятельности Львовской таможни. К разработке нового механизма также приобщались специалисты Киевской таможни.

Напомним, ранее в Украине уже заработал автоматический выпуск импортных товаров без участия таможенника. На первом этапе такая возможность была доступна бизнесу со статусом авторизованного экономического оператора.

Автор:
Татьяна Гойденко

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