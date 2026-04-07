Строительство вместо таможни: в 2025 году именно эта сфера стала самой коррумпированной – отчет НАПК

Сфера строительства и земельных отношений по уровню коррупционных проявлений в 2025 году впервые с 2021-го опередила таможню, ранее возглавлявшую антирейтинг. Сейчас она занимает первое место среди наиболее коррумпированных отраслей в Украине. Около 35% украинцев, имевших дело со строительной сферой, сообщили о случаях коррупции. Вторую и третью позиции занимают услуги по подключению и обслуживанию электро-, газо- и водоснабжения вместе с водоотводом, а также деятельность правоохранительных органов. Таможня впервые с 2021 года опустилась на четвертое место.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование НАПК "Коррупция в Украине 2025: понимание, восприятие, распространенность", которое прокомментировала народная депутат Елена Шуляк.

По данным авторов отчета, 34,6% опрошенных, имевших взаимодействие с этой отраслью, сообщили о случаях коррупции. Как отметила Елена Шуляк, это самый высокий показатель за весь период наблюдений. При этом строительная сфера сместила с первого места таможню, удерживавшую лидерство в течение предыдущих трех лет.

"Как и в предыдущие четыре года, второе место по распространенности коррупции занимает сфера услуг энергетических компаний. Речь идет о подключении и обслуживании систем электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения. О коррупционном опыте сообщили 31,7% респондентов, контактировавших с этой сферой", – отметила Шуляк.

По словам исследователей, в течение 2021-2025 годов уровень коррупционного опыта по самооценке в этой сфере держится примерно на уровне 30%. Показатель остается относительно стабильным и не демонстрирует четкой тенденции ни к росту, ни к понижению.

Третье место в рейтинге занимает сфера обеспечения правопорядка – деятельность правоохранительных органов. Здесь о коррупционном опыте сообщили 26,8% респондентов. В то же время, среди предпринимателей этот показатель в целом соответствует уровню 2021 и 2023 годов после кратковременного снижения в 2022-м.

"В то же время таможенное дело с показателем коррупционного опыта в 21,8% впервые за весь период наблюдений сместилось с первого места в рейтинге и демонстрирует статистически значимое снижение показателя по сравнению с 2022-2024 годами, когда он держался на уровне около 35%", – отметила Шуляк.

В сфере государственного регулирования и контроля за хозяйственной деятельностью уровень коррупционного опыта среди предпринимателей составляет 17,6% и не изменился существенно по сравнению с 2024 годом (15,4%). Аналогичная ситуация наблюдается и в налоговой сфере: в 2025 году 15% респондентов, взаимодействующих с налоговыми органами, сообщили о коррупционном опыте против 15,8% годом ранее. В то же время, именно налоговые органы остаются наиболее частой точкой контакта для бизнеса.

В судебной сфере зафиксировано определенное снижение: доля предпринимателей, которые сталкивались с коррупцией, сократилась до 13,9% по сравнению с 18,1% в 2024 году.

Низкие показатели коррупционного опыта, по словам Елены Шуляк, наблюдаются в новых направлениях, которые исследовались впервые в 2025 году. В частности, в сфере восстановления Украины о коррупции сообщили 12,7% опрошенных, а в сфере публичных закупок – 12%.

Почему строительство и земельные отношения возглавили антирейтинг коррупции

По словам Елены Шуляк, сфера строительства и земельных отношений уже несколько лет подряд демонстрирует высокий уровень коррупционного опыта как среди граждан, так и среди бизнеса. Это свидетельствует о том, что проблема носит не одиночный или временный характер, а является системной. Речь идет о сложившейся годами среде, где непрозрачные процедуры, ручное управление, манипуляции с документацией и значительная зависимость от решений должностных лиц создают благоприятные условия для злоупотреблений.

"Чтобы из года в год удерживать первенство в стране, где коррупционные риски во многих сферах, нужны не частные случаи, а целая система. В строительстве и земельных отношениях она, к сожалению, до сих пор работает - из-за непрозрачности процедур, запутанности регулирования и возможности влиять на результат в ручном режиме", - отметила Шуляк.

Она подчеркнула, что одна из главных опасностей состоит в том, что коррупция в этой сфере часто не проявляется в виде прямого взяточничества, а маскируется под формально законные решения. В частности, речь идет о градостроительной документации, изменении целевого назначения земель, выдаче градостроительных условий и ограничений, утверждении детальных планов территорий и других разрешительных процедур.

В то же время, по словам Шуляк, во многих случаях заметна роль местных властей. Она часто выступает не только участником процессов, но и одним из ключевых бенефициаров в схемах, связанных с землей и застройкой.

"Истории с градостроительной документацией, детальными планами территорий, изменением целевого назначения земли давно стали отдельным коррупционным жанром. И проблема здесь в том, что человек или бизнес, которые приходят оформить землю или реализовать строительный проект, очень часто попадают в систему, где неформальные правила давно стали привычнее официальных", - подчеркнула Елена Шуляк.

Она также отметила, что, по результатам исследования, инициатива в коррупционных ситуациях чаще всего исходит не от заявителя, а от предоставляющей услугу.

"Это важный момент, потому что он ломает популярное объяснение типа "сами несут". На самом деле в большинстве случаев инициатива исходит от стороны, которая контролирует доступ к услуге, документу или решению. И это еще раз доказывает: для преодоления коррупции здесь недостаточно просто наказывать отдельных исполнителей - нужно менять саму систему", – резюмировала.

