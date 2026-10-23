UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,05

+0,03

EUR

50,44

--0,13

Наличный курс:

USD

45,40

45,26

EUR

51,10

50,90

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Украина вернула из плена 270 человек: среди них пятеро, которых считали погибшими

Украина вернула из плена 270 человек
Украина вернула из плена 270 человек

Украина вернула из российского плена 270 человек, среди которых военнослужащие разных составляющих сил обороны и девять гражданских. Пятеро из уволенных ранее считались погибшими в результате российского теракта в Оленивке в июле 2022 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения президента Украины Владимира Зеленского.

Среди вернувшихся домой — нацгвардейцы, в том числе военнослужащие "Азова", пограничники, бойцы территориальной обороны, Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск и Государственной специальной службы транспорта.

Также в рамках обмена вернули девять гражданских.

Большинство уволенных находились в российском плену еще с 2022 года. Многих из них Россия незаконно осудила.

Фото 2 — Украина вернула из плена 270 человек: среди них пятеро, которых считали погибшими
Фото 3 — Украина вернула из плена 270 человек: среди них пятеро, которых считали погибшими
Фото 4 — Украина вернула из плена 270 человек: среди них пятеро, которых считали погибшими
Фото 5 — Украина вернула из плена 270 человек: среди них пятеро, которых считали погибшими
Фото 6 — Украина вернула из плена 270 человек: среди них пятеро, которых считали погибшими

По словам Зеленского, значительная часть уволенных — военные, оборонявшие Мариуполь.

Также домой вернулись защитники, воевавшие в Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Николаевском и Черниговском направлениях.

Отдельно президент сообщил, что среди уволенных есть пять человек, которых считали погибшими во время теракта в Оленивке в июле 2022 года.

"Мы помним о каждом и каждом и продолжаем искать всех", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в августе Украина вернула 103 военных из российского плена. Среди них также были защитники Мариуполя и военные, воевавшие по нескольким направлениям.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности