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Украина вернула из плена 270 человек: среди них пятеро, которых считали погибшими
Украина вернула из российского плена 270 человек, среди которых военнослужащие разных составляющих сил обороны и девять гражданских. Пятеро из уволенных ранее считались погибшими в результате российского теракта в Оленивке в июле 2022 года.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения президента Украины Владимира Зеленского.
Среди вернувшихся домой — нацгвардейцы, в том числе военнослужащие "Азова", пограничники, бойцы территориальной обороны, Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск и Государственной специальной службы транспорта.
Также в рамках обмена вернули девять гражданских.
Большинство уволенных находились в российском плену еще с 2022 года. Многих из них Россия незаконно осудила.
По словам Зеленского, значительная часть уволенных — военные, оборонявшие Мариуполь.
Также домой вернулись защитники, воевавшие в Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Николаевском и Черниговском направлениях.
Отдельно президент сообщил, что среди уволенных есть пять человек, которых считали погибшими во время теракта в Оленивке в июле 2022 года.
"Мы помним о каждом и каждом и продолжаем искать всех", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, в августе Украина вернула 103 военных из российского плена. Среди них также были защитники Мариуполя и военные, воевавшие по нескольким направлениям.