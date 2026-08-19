Из российской неволи домой вернулись 103 украинца (ФОТО)

19 августа Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Домой вернулись 103 украинских военных.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в Украину вернулись военные из Вооруженных Сил, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии.

Среди уволенных — воины, защищавшие Украину в Мариуполе, Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепровском и Сумском направлениях.

"Благодарю всех наших воинов, которые пополняют обменный фонд для Украины и своей смелостью обеспечивают возможность возвращать украинцев и украинок домой. Благодарен команде, которая ежедневно работает над увольнением наших людей", — подчеркнул президент.

Это уже 77-й обмен пленниками между Украиной и РФ.

26 июня Украина и Россия провели обмен военнопленными. В Украину вернули 160 военных, находившихся в плену с 2022 года.