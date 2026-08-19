З російської неволі додому повернулися 103 українців (ФОТО)

19 серпня Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернулися 103 українських військових.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, до України повернулись військові зі Збройних Сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії.

Серед звільнених — воїни, які захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.

"Дякую всім нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України й своєю сміливістю забезпечують можливість повертати українців та українок додому. Вдячний команді, яка щодня працює над звільненням наших людей", — наголосив президент.

Це вже 77-й обмін полоненими між Україною та РФ.

26 червня Україна та Росія провели обмін військовополоненими. До України повернули 160 військових, які перебували в полоні з 2022 року.