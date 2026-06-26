Україна повернула з російського полону 160 військових (ФОТО)

Україна та Росія провели 76-й обмін військовополоненими, в результаті якого додому повернулися 160 українських захисників. Усі звільнені перебували в російській неволі з 2022 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Серед повернутих — військовослужбовці "Збройних Сил України", "Державної спеціальної служби транспорту", нацгвардійці та прикордонники. Частина зі звільнених захисників брала участь в обороні Маріуполя та "Азовсталі".

Також серед тих, хто повернувся — бійці, які виконували бойові завдання на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.

Як повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Сухопутних військ, Сил підтримки, ДШВ, ТрО, Повітряних Сил, Медичних сил, ВМС, а також бійці Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби.

Серед звільнених зокрема 115 оборонців Маріуполя. Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів. Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося 26 років. Найстаршому – 66.

Нагадаємо, востаннє обмін відбувся 5 червня, в результаті якого додому повертаються 185 українських захисників - військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, прикордонної служби, поліції та Держспецтрансслужби.