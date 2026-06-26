Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,92

+0,05

EUR

50,92

+0,04

Наличный курс:

USD

44,93

44,83

EUR

51,55

51,35

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Важно
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина вернула из российского плена 160 военных (ФОТО)

Украина вернула из российского плена 160 военных
Украина вернула из российского плена 160 военных

Украина и Россия провели 76-й обмен военнопленными, в результате которого домой вернулись 160 украинских защитников. Все уволенные находились в российской неволе с 2022 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Среди возвращенных - военнослужащие "Вооруженных Сил Украины", "Государственной специальной службы транспорта", нацгвардейцы и пограничники. Часть из уволенных защитников участвовала в обороне Мариуполя и "Азовстали".

Также среди вернувшихся — бойцы, выполнявшие боевые задания на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях.

Фото 2 — Украина вернула из российского плена 160 военных (ФОТО)
Фото 3 — Украина вернула из российского плена 160 военных (ФОТО)
Фото 4 — Украина вернула из российского плена 160 военных (ФОТО)
Фото 5 — Украина вернула из российского плена 160 военных (ФОТО)
Фото 6 — Украина вернула из российского плена 160 военных (ФОТО)
Фото 7 — Украина вернула из российского плена 160 военных (ФОТО)
Фото 8 — Украина вернула из российского плена 160 военных (ФОТО)
Фото 9 — Украина вернула из российского плена 160 военных (ФОТО)
Фото 10 — Украина вернула из российского плена 160 военных (ФОТО)
Фото 11 — Украина вернула из российского плена 160 военных (ФОТО)

Как сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными, домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Сухопутных войск, Сил поддержки, ДШУ, ТРО, Воздушных Сил, Медицинских сил, ВМС, а также бойцы Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и Государственной пограничной службы.

Среди уволенных в том числе 115 защитников Мариуполя. Кроме солдат и сержантов домой удалось вернуть 58 офицеров. Молодому освобожденному Защитнику исполнилось 26 лет. Старшему – 66.

Напомним, последний раз состоялся 5 июня, в результате которого домой возвращаются 185 украинских защитников - военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, пограничной службы, полиции и Госспецтрансслужбы.

Автор:
Татьяна Гойденко