Украина вернула из российского плена 160 военных (ФОТО)

Украина и Россия провели 76-й обмен военнопленными, в результате которого домой вернулись 160 украинских защитников. Все уволенные находились в российской неволе с 2022 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Среди возвращенных - военнослужащие "Вооруженных Сил Украины", "Государственной специальной службы транспорта", нацгвардейцы и пограничники. Часть из уволенных защитников участвовала в обороне Мариуполя и "Азовстали".

Также среди вернувшихся — бойцы, выполнявшие боевые задания на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях.

Как сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными, домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Сухопутных войск, Сил поддержки, ДШУ, ТРО, Воздушных Сил, Медицинских сил, ВМС, а также бойцы Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и Государственной пограничной службы.

Среди уволенных в том числе 115 защитников Мариуполя. Кроме солдат и сержантов домой удалось вернуть 58 офицеров. Молодому освобожденному Защитнику исполнилось 26 лет. Старшему – 66.

Напомним, последний раз состоялся 5 июня, в результате которого домой возвращаются 185 украинских защитников - военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, пограничной службы, полиции и Госспецтрансслужбы.