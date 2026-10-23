В Украине усилят киберзащиту государственных сервисов из-за атак РФ

В Украине усилят защиту государственных информационных систем от кибератак РФ. Премьер-министр Сергей Корецкий поручил всем органам исполнительной власти срочно сформировать команды кибербезопасности, закупить необходимое ПО и запустить его в работу.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение премьер-министра.

Государственные учреждения усилят кибербезопасность

По словам главы правительства, Россия системно атакует цифровую инфраструктуру Украины, используя подходы, подобные тем, которые применяет при ударах по энергетическим объектам.

Корецкий поручил руководителям всех органов исполнительной власти безотлагательно организовать работу команд кибербезопасности и обеспечить их необходимыми программными средствами.

Премьер подчеркнул, что государственные учреждения должны быть готовы противодействовать современным киберугрозам, в том числе атакам с использованием искусственного интеллекта.

По его словам, ключевые цифровые органы Украины уже имеют опыт противодействия подобным угрозам. Подобного уровня готовности правительство ожидает от всех государственных учреждений и институтов.

Россия атакует цифровую инфраструктуру Украины

Корецкий также сообщил о повреждении объектов цифровой инфраструктуры в результате российских атак.

В частности, в сентябре в Киеве повреждено около 10 дата-центров. Кроме того, за несколько дней до заявления премьера атаковали дата-центр, обеспечивающий связью 90 населенных пунктов.

В то же время, по словам главы правительства, кибератаки становятся более интенсивными, а Россия все чаще использует искусственный интеллект. Среди основных целей таких атак государственные информационные системы и украинский бизнес.

Правительственная доверенность предусматривает срочное усиление способностей органов исполнительной власти противодействовать киберугрозам. Это должно повысить готовность государственных учреждений к атакам на цифровые сервисы и информационную инфраструктуру.

Атака на дата-центры в Киеве

В результате российской атаки в среду, 23 сентября, были повреждены дата-центры киевских интернет-провайдеров.

Украинский дата-центр, в котором были размещены мощности хостинг-провайдера MiroHost, уничтожен в результате российской атаки на Киев. Компания пока не может назвать даже ориентировочные сроки возобновления работы.

О повреждении инфраструктуры заявили провайдеры "Домонет", Kievnet и Faust. Также интернет-провайдер Etherlink, обслуживающий абонентов в центре Киева, заявил о проблемы с предоставлением услуг пользователям через русскую атаку.

Во время очередной атаки россиян 25 сентября был поврежден дата-центр ведущей украинской телекоммуникационной компании Datagroup.