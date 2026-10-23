В Україні посилять кіберзахист державних сервісів через атаки РФ

В Україні посилять захист державних інформаційних систем від кібератак РФ. Прем’єр-міністр Сергій Корецький доручив усім органам виконавчої влади терміново сформувати команди кібербезпеки, закупити необхідне програмне забезпечення та запустити його в роботу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра.

Державні установи посилять кібербезпеку

За словами глави уряду, Росія системно атакує цифрову інфраструктуру України, використовуючи підходи, подібні до тих, які застосовує під час ударів по енергетичних об’єктах.

Корецький доручив керівникам усіх органів виконавчої влади невідкладно організувати роботу команд кібербезпеки та забезпечити їх необхідними програмними засобами.

Прем’єр наголосив, що державні установи мають бути готовими протидіяти сучасним кіберзагрозам, зокрема атакам із використанням штучного інтелекту.

За його словами, ключові цифрові органи України вже мають досвід протидії таким загрозам. Аналогічного рівня готовності уряд очікує від усіх державних установ та інституцій.

Росія атакує цифрову інфраструктуру України

Корецький також повідомив про пошкодження об’єктів цифрової інфраструктури внаслідок російських атак.

Зокрема, у вересні в Києві було пошкоджено близько 10 дата-центрів. Крім того, за кілька днів до заяви прем’єра атакували дата-центр, який забезпечує зв’язком 90 населених пунктів.

Водночас, за словами глави уряду, кібератаки стають інтенсивнішими, а Росія дедалі частіше використовує штучний інтелект. Серед основних цілей таких атак — державні інформаційні системи та український бізнес.

Урядове доручення передбачає термінове посилення спроможностей органів виконавчої влади протидіяти кіберзагрозам. Це має підвищити готовність державних установ до атак на цифрові сервіси та інформаційну інфраструктуру.

Атака на дата-центри у Києві

Внаслідок російської атаки в середу, 23 вересня, були пошкоджені дата-центри київських інтернет-провайдерів.

Український дата-центр, у якому були розміщені потужності хостинг-провайдера MiroHost, знищений унаслідок російської атаки на Київ. Компанія наразі не може назвати навіть орієнтовні строки відновлення роботи.

Про пошкодження інфраструктури заявили провайдери "Домонет", Kievnet та Faust. Також інтернет-провайдер Etherlink, який обслуговує абонентів в центрі Києва, заявив про проблеми із наданням послуг користувачам через російську атаку.

Під час чергової атаки росіян 25 вересня було пошкоджено дата-центр провідної української телекомунікаційної компанії Datagroup.