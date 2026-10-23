Україна повернула з полону 270 людей: серед них п’ятеро, яких вважали загиблими в Оленівці

Україна повернула з російського полону 270 людей, серед яких військовослужбовці різних складових Сил оборони та дев’ять цивільних. П’ятеро зі звільнених раніше вважалися загиблими внаслідок російського теракту в Оленівці у липні 2022 року.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського.

Серед тих, хто повернувся додому, — нацгвардійці, зокрема військовослужбовці "Азову", прикордонники, бійці територіальної оборони, Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ та Державної спеціальної служби транспорту.

Також у межах обміну повернули дев’ятьох цивільних.

Більшість звільнених перебували в російському полоні ще з 2022 року. Багатьох із них Росія незаконно засудила.

За словами Зеленського, значна частина звільнених — військові, які обороняли Маріуполь.

Також додому повернулися захисники, які воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Миколаївському та Чернігівському напрямках.

Окремо президент повідомив, що серед звільнених є п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час теракту в Оленівці у липні 2022 року.

"Ми пам’ятаємо про кожного й кожну та продовжуємо шукати всіх", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у серпні Україна повернула 103 військових із російського полону. Серед них також були захисники Маріуполя та військові, які воювали на кількох напрямках.