!Fest выходит на рынок Германии: первая "Пьяная вишня" откроется в Берлине

Ресторанный холдинг! Fest готовится выйти на рынок Германии. Первое заведение сети "Пьяная вишня" в стране планируется открыть в Берлине в декабре 2026 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения совладельца холдинга Андрея Худо.

Заведение разместится на Rathausstraße, 5 — в центральной части Берлина недалеко от телевизионной башни.

По словам Худо, локация имеет значительный пешеходный трафик. Он также рассчитывает на спрос со стороны многочисленного украинского общества в немецкой столице.

Открытие планируется в декабре 2026 года. Для !Fest это станет первым бизнесом в Германии.

"Пьяная вишня" продолжает экспансию за границу

Первое заведение "Пьяной вишни" открылось во Львове на площади Рынок в 2015 году.

В настоящее время сеть насчитывает более 70 заведений в Украине и за рубежом. Бренд уже представлен, в частности, во Франции, Польше, Румынии, Словакии, Венгрии, Литве, Латвии, Эстонии и Молдове.

Холдинг !Fest основан во Львове в 2007 году. Компания развивает ресторанные, барные, кофейные и розничные форматы. Совладельцами бизнеса являются Андрей Худо, Юрий Назарук и Дмитрий Герасимов.

Напомним, ранее сообщалось, что в планах !Fest на 2026 год был выход на рынок Германии, а также в Чехии. В 2025 году холдинг открыл 15 новых локаций в Украине и за рубежом и планировал сохранить примерно такие же темпы масштабирования.