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!Fest виходить на ринок Німеччини: перша "П’яна вишня" відкриється у Берліні

!Fest виходить на ринок Німеччини
!Fest виходить на ринок Німеччини

Ресторанний холдинг !Fest готується вийти на ринок Німеччини. Перший заклад мережі "П’яна вишня" у країні планують відкрити в Берліні у грудні 2026 року.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення співвласника холдингу Андрія Худо.

Заклад розміститься на Rathausstraße, 5 — у центральній частині Берліна неподалік від телевізійної вежі.

За словами Худо, локація має значний пішохідний трафік. Він також розраховує на попит з боку численної української спільноти в німецькій столиці.

Відкриття планують у грудні 2026 року. Для !Fest це стане першим бізнесом у Німеччині.

"П’яна вишня" продовжує експансію за кордон

Перший заклад "П’яної вишні" відкрився у Львові на площі Ринок у 2015 році.

Наразі мережа налічує понад 70 закладів в Україні та за кордоном. Бренд уже представлений, зокрема, у Франції, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині, Литві, Латвії, Естонії та Молдові.

Холдинг !Fest заснований у Львові у 2007 році. Компанія розвиває ресторанні, барні, кавові та роздрібні формати. Співвласниками бізнесу є Андрій Худо, Юрій Назарук і Дмитро Герасимов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у планах !Fest на 2026 рік був вихід на ринок Німеччини, а також Чехії. У 2025 році холдинг відкрив 15 нових локацій в Україні та за кордоном і планував зберегти приблизно такі ж темпи масштабування.

Автор:
Тетяна Гойденко

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