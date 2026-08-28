Відомий ресторанний холдинг заявив про масові перевірки закладів прокуратурою

Прокуратура звернулась до суду з вимогою розірвати договір оренди приміщень у львівській Ратуші, де зараз працює Grand Cafe Leopolis. У "Холдингу емоцій !Fest" вважають ці претензії недоцільними і заявляють про масову перевірку правоохоронцями більшості своїх закладів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ZAXID.NET.

Прокуратура вимагає розірвати договір оренди приміщень

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, прокурори через суд вимагають розірвати договори оренди та суборенди, а також звільнити нежитлові приміщення першого поверху будівлі львівської Ратуші.

Прокурори наголошують, що цей об’єкт є пам’яткою архітектури національного значення, тому є суворі вимоги до його збереження. У таких будівлях заборонено проводити будь-які ремонтні роботи, перебудови чи перепланування без офіційного дозволу Міністерства культури. Також без погодження з Мінкультом не можна передавати майно в оренду, змінювати його призначення чи розміщувати рекламу на фасадах.

Попри це, прокурори виявили низку порушень. Зокрема, договори оренди та суборенди уклали без обов'язкового дозволу Мінкульту та на позаконкурентних умовах. Окрім цього, у приміщеннях самовільно провели перепланування: демонтували сходову клітку та звели нові стіни.

"!Fest" заявив про масові перевірки закладів

Grand Cafe Leopolis відкрили на першому поверсі львівської Ратуші у квітні 2019 року. До цього тут працював ресторан "Ратуша", але у 2018 році холдинг емоцій "!Fest" викупив ТзОВ "Місто Лева", яке орендувало ці приміщення.

"Договір оренди, що був укладений на це приміщення, був складений ще у 2008 році. При створенні нової концептуальної ресторації, ми не змінювали розташування стін у просторі, тобто це було опрацювання і переосмислення існуючого планування", – розповів ZAXID.NET керівник PR-відділу холдингу емоцій "!Fest" Тарас Маселко.

За його словами, приміщення у міській Ратуші є одним із найдорожчих по рівню орендної ставки в місті. У Львівській міськраді виданню повідомили, що за місяць орендна плата становить 895,6 тис. грн, тобто за рік – це більше 10 млн грн.

"Ми не мали зауваг чи претензій від міської влади стосовно оренди чи планування простору Grand Cafe за весь час існування закладу. Натомість протягом останніх тижнів маємо перевірки у більшості наших просторів у Львові зі сторони прокуратури. А конкретна претензія апелює до змін в плануванні приміщення ще у 2008 році, коли холдинг не мав жодного відношення до даного приміщення на площі Ринок, 1", – наголосив Тарас Маселко.

Про !FEST

Львівський ресторанний холдинг !FEST заснували троє підприємців – Юрій Назарук, Андрій Худо та Дмитро Герасімов. Перший ресторанним проєктом підприємців стало кафе "Біля Діани" у Львові на площі Ринок.

За 17 років мережа розрослася до понад 130 ресторанів і 40 брендів. Це одна з найбільших мереж закладів країни.

Нині за кордоном представлені два бренди холдингу !FEST – мережі закладів "Пʼяна вишня" і "Майстерня шоколаду".

"Майстерні шоколаду" працюють в Азербайджані – 4 локації в Баку. Мережа "Пʼяна вишня" за кордоном охоплює 24 заклади у Великій Британії, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині, Литві, Латвії та інших країнах.

До холдингу "!Fest" входять близько 20 закладів з оригінальною концепцією: "Гасова лямпа", "Театр пива "Правда", "Львівська майстерня шоколаду", "Мазох-cafe", "Реберня" та інші. Окрім ресторанів до холдингу входить туристична компанія і хостел Just Lviv It!, девелоперська компанія "Квітка", "Видавництво Старого Лева" і бренд одягу «Авіація Галичини".

Раніше господарський суд Львівської області відмовив в задоволенні позову адміністрації Стрийського парку Львова про стягнення з холдингу "!Fest" понад 1 млн грн заборгованості за оренду приміщення, де зараз працює заклад "П’яна вишня".