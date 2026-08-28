Известный ресторанный холдинг заявил о массовых проверках заведений прокуратурой

Прокуратура обратилась в суд с требованием расторгнуть договор аренды помещений во львовской Ратуше, где работает Grand Cafe Leopolis. В "Холдинге эмоций !Fest" считают эти претензии нецелесообразными и заявляют о массовой проверке правоохранителями большинства своих заведений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ZAXID.NET.

Прокуратура требует расторгнуть договор аренды помещений

Как сообщила Львовская областная прокуратура, прокуроры через суд требуют разорвать договоры аренды и субаренды, а также освободить нежилые помещения первого этажа здания львовской Ратуши.

Прокуроры отмечают, что этот объект является памятником архитектуры национального значения, поэтому есть строгие требования к его сохранению. В таких зданиях запрещено проводить какие-либо ремонтные работы, перестройки или перепланировки без официального разрешения Министерства культуры. Также без согласования с Минкультом нельзя передавать имущество в аренду, изменять его назначение или размещать рекламу на фасадах.

Несмотря на это, прокуроры выявили ряд нарушений. В частности, договоры аренды и субаренды заключили без обязательного разрешения Минкульта и внеконкурентных условиях. Кроме того, в помещениях самовольно провели перепланировку: демонтировали лестничную клетку и возвели новые стены.

"!Fest" заявил о массовых проверках заведений

Grand Cafe Leopolis был открыт на первом этаже львовской Ратуши в апреле 2019 года. До этого здесь работал ресторан "Ратуша", но в 2018 году холдинг эмоций "!Fest" выкупил ООО "Город Льва", которое арендовало эти помещения.

"Договор аренды, заключенный на это помещение, был составлен еще в 2008 году. При создании нового концептуального ресторана, мы не изменяли расположение стен в пространстве, то есть это была проработка и переосмысление существующей планировки", - рассказал ZAXID.NET руководитель PR-отдела холдинга эмоций "!Fest" Тарас Мастер Тарас.

По его словам, помещение в городской Ратуше является одним из самых дорогих по уровню арендной ставки в городе. Во Львовском горсовете изданию сообщили, что за месяц арендная плата составляет 895,6 тыс. грн, то есть за год – это больше 10 млн. грн.

"Мы не имели замечаний или претензий от городских властей относительно аренды или планирования пространства Grand Cafe за все время существования заведения. В течение последних недель имеем проверки в большинстве наших пространств во Львове со стороны прокуратуры. А конкретная претензия апеллирует к изменениям в планировании помещения еще в 2008 году, когда холдинг не имел никакого отношения". Моселко.

О !FEST

Львовский ресторанный холдинг !FEST основали три предпринимателя – Юрий Назарук, Андрей Худо и Дмитрий Герасимов. Первым ресторанным проектом предпринимателей стало кафе "У Дианы" во Львове на площади Рынок.

За 17 лет сеть разрослась до более чем 130 ресторанов и 40 брендов. Это одна из самых больших сетей заведений страны.

В настоящее время за рубежом представлены два бренда холдинга !FEST – сети заведений "Пьяная вишня" и "Мастерская шоколада".

"Мастерские шоколада" работают в Азербайджане – 4 локации в Баку. Сеть "Пьяная вишня" за границей охватывает 24 заведения в Великобритании, Польше, Румынии, Словакии, Венгрии, Литве, Латвии и других странах.

В холдинг "!Fest" входят около 20 заведений с оригинальной концепцией: "Гасовая лампа", "Театр пива "Правда", "Львовская мастерская шоколада", "Мазох-cafe", "Реберня" и другие. "Издательство Старого Льва" и бренд одежды "Авиация Галиции".

Ранее хозяйственный суд Львовской области отказал в удовлетворении администрации Стрыйского парка Львова о взыскании с холдинга "!Fest" более 1 млн грн задолженности за аренду помещения, где сейчас работает заведение "Пьяная вишня".