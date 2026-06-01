Россияне украли бренд "Пьяная вишня" и открыли клон в Казани

Лошадь и вишня Пьяная вишня
Россияне в очередной раз позаимствовали концепцию украинского заведения: на этот раз в Казани открыли заведение «Лошадь и вишня», напоминающее известную львовскую "Пьяную Вишню".

Россияне в очередной раз украли интеллектуальную собственность и концепцию успешного украинского бизнеса. 15 мая в Казани (рф) открылся ресторан под названием "Конь и вишня", полностью копирующий айдентику известной львовской ресторана "Пьяная вишня".

Как пишет Delo. ua об этом сообщает издание Zaxid.net.

Что именно скопировали оккупанты

С Instagram-страницы новосозданного российского заведения стало известно, что они позиционируют себя как "стейкхаус-кабаре". Россияне полностью скопировали фирменный стиль львовской "Пьяной вишни" и взяли за основу логотипа оригинальное изображение девушки с рыжими волосами, которая держит в руках вишню. Российские "дизайнеры" лишь пририсовали ей в другую руку стейк.

Кроме того, россияне использовали идентичный оригинальному украинскому бренду шрифт для всех надписей. Подача и меню оказались скопированными: в казанском заведении наливают вишневку в такие же фирменные бокалы, а этикетки на бутылках полностью повторяют дизайн оригинального львовского продукта.

Реакция холдинга "!Фест": "Воровать - это в их ДНК"

Редакция Delo.ua обратилась за комментарием к холдингу эмоций "!Фест", чтобы узнать детали инцидента и дальнейшие шаги компании. PR-директор холдинга Тарас Маселко подтвердил, что об очередном факте плагиата им уже известно.

"Да, конечно, мы знаем об этой истории. Как мы на это реагируем и что с этим делать? Мы же понимаем, что это страна, которая убивает людей, уничтожает и ворует. У них кражи в ДНК зашиты, потому что они делают это веками. Поэтому о каких-то действиях в правовом поле, конечно, даже речи быть не может. нет", - отметил Тарас Маселко .

В компании подчеркивают, что этот случай — далеко не первая попытка присвоить успешные галицкие ресторанные форматы. Российский рынок годами копирует известные украинские бренды и пытается воспроизвести их у себя или на временно оккупированных территориях Украины.

"Фактически, это очередное подтверждение того, что успешный продукт вызывает у них попытку обезьяны. Мы же помним, как они аналогичным образом открывали ресторан " Рёберная" , копируя название и концепцию нашей "Реберни". Можно лишь подсмеяться над тем, как бестолково они все это искажают" , — добавил Маселко.

Серийные воровства россиян: какие еще украинские бренды пострадали

Для холдинга "!Фест" это по меньшей мере третий громкий кейс плагиата со стороны России. Российский ресторанный рынок годами паразитирует на украинских идеях

  1. "Львовская мастерская шоколада" (2018): Тогда владелец холдинга Андрей Худо заявлял, что компания "Московская шоколадная мануфактура" полностью украла визуальный стиль, фирменный логотип и концепцию "Львовской мастерской шоколада".
  2. «Реберня» (октябрь 2023 г.): В оккупированном Луганске захватчики открыли точный клон львовской «Реберни» под названием «Рёберная». оккупанты скопировали все: логотип с огнем, интерьер, меню, призывы «есть ребра руками», продажу сувениров и даже бумажные фартуки с нарисованными ребрами.
  3. Ранее также фиксировались случаи, когда пекарня в Сочи украла рецептуру авторского галицкого плацка "Старый Львов".
  4. Кроме того, попытки скопировать форматы "Феста" ранее замечали и в Беларуси (в частности в 2019 году), когда в Минске открыли заведение " Пьяная вишня".

Справка: Холдинг эмоций! FEST основан во Львове в 2007 году. Компания объединяет ресторанные форматы с уникальными концепциями, среди которых "Пьяная Вишня", "Реберня ", "Криевка", "Правда Beer Theatre", "Львовские площадки", "Львовский рудник кофе" и другие.

Сеть холдинга насчитывает более 130 ресторанов в разных форматах, работающих в Украине и за рубежом, в частности, в Великобритании, Польше, Литве, Румынии, Венгрии, Словакии и других странах.

По словам соучредителя Андрея Худо, ежегодно рестораны и бары принимают около 20 млн посетителей.

Холдинг также развивает связанные проекты (пивоварню, фестивали, образовательные и креативные пространства), но основная часть бизнеса – это рестораны и заведения питания.

Автор:
Елена Черкасец