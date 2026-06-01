Россияне украли бренд "Пьяная вишня" и открыли клон в Казани
Россияне в очередной раз украли интеллектуальную собственность и концепцию успешного украинского бизнеса. 15 мая в Казани (рф) открылся ресторан под названием "Конь и вишня", полностью копирующий айдентику известной львовской ресторана "Пьяная вишня".
Как пишет Delo. ua об этом сообщает издание Zaxid.net.
Что именно скопировали оккупанты
С Instagram-страницы новосозданного российского заведения стало известно, что они позиционируют себя как "стейкхаус-кабаре". Россияне полностью скопировали фирменный стиль львовской "Пьяной вишни" и взяли за основу логотипа оригинальное изображение девушки с рыжими волосами, которая держит в руках вишню. Российские "дизайнеры" лишь пририсовали ей в другую руку стейк.
Кроме того, россияне использовали идентичный оригинальному украинскому бренду шрифт для всех надписей. Подача и меню оказались скопированными: в казанском заведении наливают вишневку в такие же фирменные бокалы, а этикетки на бутылках полностью повторяют дизайн оригинального львовского продукта.
Реакция холдинга "!Фест": "Воровать - это в их ДНК"
Редакция Delo.ua обратилась за комментарием к холдингу эмоций "!Фест", чтобы узнать детали инцидента и дальнейшие шаги компании. PR-директор холдинга Тарас Маселко подтвердил, что об очередном факте плагиата им уже известно.
"Да, конечно, мы знаем об этой истории. Как мы на это реагируем и что с этим делать? Мы же понимаем, что это страна, которая убивает людей, уничтожает и ворует. У них кражи в ДНК зашиты, потому что они делают это веками. Поэтому о каких-то действиях в правовом поле, конечно, даже речи быть не может. нет", - отметил Тарас Маселко .
В компании подчеркивают, что этот случай — далеко не первая попытка присвоить успешные галицкие ресторанные форматы. Российский рынок годами копирует известные украинские бренды и пытается воспроизвести их у себя или на временно оккупированных территориях Украины.
"Фактически, это очередное подтверждение того, что успешный продукт вызывает у них попытку обезьяны. Мы же помним, как они аналогичным образом открывали ресторан " Рёберная" , копируя название и концепцию нашей "Реберни". Можно лишь подсмеяться над тем, как бестолково они все это искажают" , — добавил Маселко.
Серийные воровства россиян: какие еще украинские бренды пострадали
Для холдинга "!Фест" это по меньшей мере третий громкий кейс плагиата со стороны России. Российский ресторанный рынок годами паразитирует на украинских идеях
- "Львовская мастерская шоколада" (2018): Тогда владелец холдинга Андрей Худо заявлял, что компания "Московская шоколадная мануфактура" полностью украла визуальный стиль, фирменный логотип и концепцию "Львовской мастерской шоколада".
- «Реберня» (октябрь 2023 г.): В оккупированном Луганске захватчики открыли точный клон львовской «Реберни» под названием «Рёберная». оккупанты скопировали все: логотип с огнем, интерьер, меню, призывы «есть ребра руками», продажу сувениров и даже бумажные фартуки с нарисованными ребрами.
- Ранее также фиксировались случаи, когда пекарня в Сочи украла рецептуру авторского галицкого плацка "Старый Львов".
- Кроме того, попытки скопировать форматы "Феста" ранее замечали и в Беларуси (в частности в 2019 году), когда в Минске открыли заведение " Пьяная вишня".
Справка: Холдинг эмоций! FEST основан во Львове в 2007 году. Компания объединяет ресторанные форматы с уникальными концепциями, среди которых "Пьяная Вишня", "Реберня ", "Криевка", "Правда Beer Theatre", "Львовские площадки", "Львовский рудник кофе" и другие.
Сеть холдинга насчитывает более 130 ресторанов в разных форматах, работающих в Украине и за рубежом, в частности, в Великобритании, Польше, Литве, Румынии, Венгрии, Словакии и других странах.
По словам соучредителя Андрея Худо, ежегодно рестораны и бары принимают около 20 млн посетителей.
Холдинг также развивает связанные проекты (пивоварню, фестивали, образовательные и креативные пространства), но основная часть бизнеса – это рестораны и заведения питания.