Россия хочет продать украденный у Украины авиационный ремонтный завод в Крыму

Оккупационная администрация РФ незаконно пытается продать 100% акций государственного предприятия "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", входящего в состав концерна "Укроборонпром" и находящегося в Крыму.

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Об этом 9 января сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

"Это уже третья попытка захватчиков продать то, что им не принадлежит. Действия оккупационных властей России являются очередным проявлением агрессии против территориальной целостности и суверенитета Украины, а результаты так называемого аукциона будут считаться недействительными", - отметили в ГК.

В концерне подчеркивают, что оккупация Россией территорий Украины незаконна и не создает для государства-агрессора никаких территориальных прав. Поэтому продажа авиаремонтного завода незаконна.

После деоккупации территории Крыма и Севастополя "Укроборонпром" возобновит контроль над деятельностью ГП "Евпаторийский авиационный ремонтный завод".

Что Россия ворует у Украины

Как указали в "Укроборонпроме", Россия уже не в первый раз ворует украинское имущество и ресурсы. В частности, с момента подрыва в феврале временного сооружения на Северо-Крымском канале, которое перекрывало подачу воды из Днепра в оккупированный Крым, РФ украла более 4 000 000 кубометров воды по состоянию на октябрь 2022 года (последние подсчеты).

Кроме того, известно, что россияне продают зерно, которое ранее украли из украинских элеваторов, выдавая его за свое. Международные компании способны разобраться, откуда идет зерно и похищенную продукцию вряд ли кто-нибудь будет покупать.