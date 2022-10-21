Россия планирует продать украденное украинское зерно на $600 млн - СМИ

Российская Федерация планирует в 2022 году незаконно экспортировать 1,8 млн тонн украденного на оккупированных территориях Украины зерна. Страна-агрессор может заработать на этом около $600 млн.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает немецкий вещатель NDR, проведший расследование, проанализировав в том числе данные российских документов, данные морского трафика и спутниковые снимки.

Согласно полученной информации, с начала войны из порта Севастополя в аннексированном Крыму вышли около 20 судов, нагруженных зерном. Большинство из низ отправлялись в Сирию, Россию, а также Турцию, утверждают в NDR. До конца 2022 года из Севастополя запланировано еще около 40 выходов судов.

Украинские аграрии сообщили журналистам, что российские военные конфисковали оставшееся зерно у крестьян, которые смогли выехать из оккупации. Других фермеров заставляют продавать зерно по демпинговым ценам.

"Российские транспортные корабли перед загрузкой оставляют свои устройства слежения в Крыму. Поэтому они исчезли с карт служб локации. Это усложняет отслеживание портов назначения кораблей. Однако перемещение зернового флота можно проследить с помощью оценки спутниковых снимков, изображений судовых наблюдателей и фрагментарных данных транспондеров", - отмечают расследователи.

Известно, что россияне продают зерно, которое раньше украли из украинских элеваторов, выдавая его за свое. Международные компании способны разобраться, откуда идет зерно и похищенную продукцию вряд ли кто-нибудь будет покупать.

Напомним, ранее министерство аграрной политики и продовольствия заявило, что российские оккупанты, кроме кражи зерновых, незаконно вывезли также десятки тысяч тонн подсолнечного масла, сотни килограммов овощей и украли сельскохозяйственную технику на временно оккупированных территориях Украины.

Источник фото: ua.depositphotos.com