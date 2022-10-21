Росія планує продати вкрадене українське зерно на $600 млн - ЗМІ

Російська Федерація планує у 2022 році незаконно експортувати 1,8 млн тонн вкраденого на окупованих територіях України зерна. Країна-агресор може заробити на цьому близько $600 млн.

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Про це повідомляє німецький мовник NDR, який провів розслідування, проаналізувавши в тому числі дані російських документів, дані морського трафіку й супутникові знімки.

Згідно з отриманою інформацією, з початку війни з порту Севастополя в анексованому Криму вийшли близько 20 суден, навантажених зерном. Більшість з низ вирушали до Сирії, Росії, а також Туреччини, стверджують в NDR. До кінця 2022 року з Севастополя заплановано ще майже 40 виходів суден.

Українські аграрії повідомили журналістам, що російські військові конфіскували зерно, яке залишилося у селян, які змогли виїхати з окупації. Інших фермерів змушують продавати зерно за демпінговими цінами.

"Російські транспортні кораблі перед завантаженням залишають свої пристрої стеження в Криму. Тому вони зникли з карт служб локації. Це ускладнює відстеження портів призначення кораблів. Проте переміщення зернового флоту можна простежити за допомогою оцінки супутникових знімків, зображень суднових спостерігачів і фрагментарних даних транспондерів", — зазначають розслідувачі.

Відомо, що росіяни продають зерно, яке раніше вкрали із українських елеваторів, видаючи його за своє. Міжнародні компанії спроможні розібратися, звідки йде зерно і викрадену продукцію навряд чи хтось купуватиме.

Нагадаємо, раніше міністерство аграрної політики та продовольства заявило, що російські окупанти, окрім пограбування зернових, незаконно вивезли також десятки тисяч тонн соняшникової олії, сотні кілограмів овочів та вкрали сільськогосподарську техніку на тимчасово окупованих територіях України.

Джерело фото: ua.depositphotos.com