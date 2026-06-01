Росіяни вкрали бренд "П’яна вишня" та відкрили клон у Казані

Росіяни вчергове вкрали інтелектуальну власність та концепцію успішного українського бізнесу. 15 травня у Казані (рф) відкрився ресторан під назвою “Конь и вишня”, який повністю копіює айдентику відомої львівської ресторації “П’яна вишня”.

Як пише Delo. ua про це повідомляє видання Zaxid.net.

Що саме скопіювали окупанти

З Instagram-сторінки новоствореного російського закладу стало відомо, що вони позиціонують себе як "стейкхаус-кабаре". Росіяни повністю скопіювали фірмовий стиль львівської "П’яної вишні" і взяли за основу логотипа оригінальне зображення дівчини з рудим волоссям, яка тримає в руках вишню. Російські "дизайнери" лише домалювали їй в іншу руку стейк.

Окрім того, росіяни використали ідентичний оригінальному українському бренду шрифт для всіх написів. Подача та меню також виявилися скопійованими: у казанському закладі наливають вишнівку у такі ж фірмові келихи, а етикетки на пляшках повністю повторюють дизайн оригінального львівського продукту.

П'яна вишня львівського холдингу емоцій "!Фест"

А це російський клон "Конь и вишня"

Реакція холдингу "!Фест": "Красти — це в їхньому ДНК"

Редакція Delo.ua звернулася за коментарем до холдингу емоцій "!Фест", аби дізнатися деталі інциденту та подальші кроки компанії. PR-директор холдингу Тарас Маселко підтвердив, що про черговий факт плагіату їм уже відомо.

"Так, звісно, ми знаємо про цю історію. Як ми на це реагуємо і що з цим робити? Ми ж розуміємо, що це країна, яка вбиває людей, знищує і краде. У них крадіжки в ДНК зашиті, бо вони роблять це століттями. Тому про якісь дії в правовому полі, звичайно, навіть мови бути не може. Якщо в цивілізованому світі про якусь відповідальність ще можна говорити, то "на болотах" — ні", — зазначив Тарас Маселко.

У компанії підкреслюють, що цей випадок — далеко не перша спроба привласнити успішні галицькі ресторанні формати. Російський ринок роками копіює відомі українські бренди та намагається відтворити їх у себе чи на тимчасово окупованих територіях України.

"Фактично, це є черговим підтвердженням того, що успішний продукт викликає у них спробу мавпування. Ми ж пам'ятаємо, як вони в аналогічний спосіб відкривали ресторан "Рёберная", копіюючи назву та концепцію нашої "Реберні". Можна лише підсміятися над тим, як недолуго вони все це викривлюють" , — додав Маселко.

Серійні крадіжки росіян: які ще українські бренди постраждали

Для холдингу "!Фест» це щонайменше третій гучний кейс плагіату з боку рф. Російський ресторанний ринок роками паразитує на українських ідеях

"Львівська майстерня шоколаду" (2018 рік): Тоді власник холдингу Андрій Худо заявляв, що компанія "Московская шоколадная мануфактура" повністю вкрала візуальний стиль, фірмовий логотип та концепцію "Львівської майстерні шоколаду". «Реберня» (жовтень 2023 року): В окупованому Луганську загарбники відкрили точний клон львівської «Реберні» під назвою «Рёберная». Окупанти скопіювали все: логотип із вогнем, інтер'єр, меню, заклики «їсти ребра руками», продаж сувенірів і навіть паперові фартухи з намальованими ребрами. Раніше також фіксувалися випадки, коли пекарня в Сочі вкрала рецептуру авторського галицького пляцка "Старий Львів". Окрім того, спроби скопіювати формати "!Фесту" раніше помічали і в Білорусі (зокрема у 2019 році), коли у Мінську відкрили заклад " П’яная вішня".

Довідка: Холдинг емоцій !FEST заснований у Львові у 2007 році. Компанія об’єднує ресторанні формати з унікальними концепціями, серед яких "П’яна Вишня", "Реберня", "Криївка", "Правда Beer Theatre", "Львівські пляцки", "Львівська копальня кави" та інші.

Мережа холдингу налічує понад 130 ресторанів у різних форматах, які працюють в Україні та за кордоном, зокрема, у Великій Британії, Польщі, Литві, Румунії, Угорщині, Словаччині та інших країнах.

За словами співзасновника Андрія Худо, щороку ресторани та бари приймають приблизно 20 млн відвідувачів.

Холдинг також розвиває пов’язані проєкти (пивоварню, фестивалі, освітні й креативні простори), але основна частина бізнесу — це ресторани та заклади харчування.