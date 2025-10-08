Суд дозволив "П’яній вишні" не платити 1 млн грн за оренду приміщення у Стрийському парку Львова: деталі

Господарський суд Львівської області відмовив в задоволенні позову адміністрації Стрийського парку Львова про стягнення з холдингу "!Фест" понад 1 млн грн заборгованості за оренду приміщення, де зараз працює заклад "П’яна вишня".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє zaxid.net з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Суть справи

Зазначається, що йдеться про справу з колишньою ротондою в Стрийському парку, де зараз працює заклад "П’яна вишня".

У грудні 2022 року занедбане приміщення передали в оренду ТзОВ "Холдинг Емоцій !Фест". За умовами договору, 90% оплати отримував Стрийський парк як балансоутримувач, а 10% – департамент економічного розвитку Львівської міської ради. Оренда павільйону коштувала 186,3 тис. грн за місяць.

"Пʼяну вишню" в парку відкрили навесні 2023 року.

З червня 2023 року й до вересня 2024 року холдинг заборгував за оренду приміщення понад 1 млн грн. Адміністрація парку зверталась до компанії з відповідною вимогою сплатити борг, але цього не зробили.

Адміністрація парку подала позовну заяву про стягнення боргу за оренду – 1,041 млн грн, та хотіла розірвати договір оренди з холдингом.

Позиція холдингу

Представники холдингу "!Фест" в суді аргументували свою позицію тим, що у Львові діє ухвала, якою закладам громадського харчування на час дії воєнного стану дозволено сплачувати 50% орендної плати за комунальні приміщення, а укладення додаткових угод та внесення змін до договорів оренди для цього не вимагається.

Суд на основі поданих холдингом емоцій "!Фест" документів встановив, що "П’яна вишня" в Стрийському парку підпадає під дію ухвали ЛМР про пільгові умови оренди на час дії воєнного стану.

Суд відмовив адміністрації Стрийського парку в задоволенні позову до ТзОВ "Холдинг емоцій "!Фест", бо вважає, що той не має боргу за оренду ротонди.

Львівська міськрада може подати апеляційну скаргу на це рішення суду.

Про !FEST

Львівський ресторанний холдинг !FEST заснували троє підприємців – Юрій Назарук, Андрій Худо та Дмитро Герасімов. Перший ресторанним проєктом підприємців стало кафе "Біля Діани" у Львові на площі Ринок.

За 17 років мережа розрослася до понад 130 ресторанів і 40 брендів. Це одна з найбільших мереж закладів країни.

Нині за кордоном представлені два бренди холдингу !FEST – мережі закладів "Пʼяна вишня" і "Майстерня шоколаду".

"Майстерні шоколаду" працюють в Азербайджані – 4 локації в Баку. Мережа "Пʼяна вишня" за кордоном охоплює 24 заклади у Великій Британії, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині, Литві, Латвії та інших країнах.

Нагадаємо, з відомого львівського ресторанного холдингу !Fest стягнули у бюджет 13,4 мільйона гривень. Керівництво підприємства визнало провину щодо ухилення від сплати податків.