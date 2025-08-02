"П'яна вишня" у Польщі: половина відвідувачів – місцеві мешканці

Майже 50% відвідувачів польської мережі барів "П'яна вишня" – це місцеві мешканці. Українська діаспора та туристи з інших країн суттєво їм поступаються і мають великі показники відвідуваності лише у великих та туристичних містах – Варшава, Краків, Вроцлав та Гданськ.

Про це у інтерв`ю з Delo.ua розповів керівник проєкту "П’яна вишня" у Польщі Олександр Коломоєць.

За словами топменеджера, структура відвідуваності закладів у цій країні виглядає наступним чином:

поляки – приблизно 45–50%;

українці – 25–30%, з вищою часткою у містах розвиненої української діаспори, як-от Варшава чи Вроцлав;

туристи з інших країн – 20–30%, їх особливо багато в Кракові, Гданську чи Варшаві в туристичний сезон.

Олександр Коломоєць також наголосив, що у різні роки цей показник може коливатись.

"У 2023 році ми спостерігали високу частку українців – у деяких містах вона сягала до 40%. Серед них було багато тимчасових і постійних переселенців, які хотіли підтримати свій продукт", – говорить керівник проєкту "П'яна вишня" у Польщі.

В попередні роки також зростала кількість іноземних клієнтів, причиною чому, на думку пана Коломойця, є поступове повернення до туристичного руху "доковідної" епохи.

"Ми очікуємо в 2025 році потужний туристичний сезон і, як наслідок, – більше гостей з інших країн. Але розраховуємо теж і на земляків", – говорить Олександр Коломоєць.

Бренд "П’яна вишня" відкрив перший заклад у Польщі у 2018 році у Варшаві. На сьогодні на території країни працює 14 барів мережі в містах Варшава, Краків, Лодзь, Познань, Гданськ, Люблін, Вроцлав, Жешув, Сопот.

Поза тим, бренд активно розширюється і відкриває заклади в інших країнах ЄС. Так, на початку цього року "П'яна вишня" почала працювати у Литві. Також у травні відкрився новий заклад у французьському місті Бордо.

Водночас торік підприємці змушені були закрити заклад у Лондоні через нюанси місцевого законодавства.

За словами співзасновника !Fest Юрія Назарука, після повномасштабного вторгнення холдинг відкрив понад 30 нових точок за кордоном, і більшість із них – це "П’яна вишня". Детальніше про складнощі з веденням бізнесу у Львові та Одесі, втрати у Харкові, Маріуполі й Херсоні, а також плани на 2025 рік – включно з виходом на ринки Німеччини, Іспанії, США та Японії, він розповів в інтерв'ю Delo.ua у квітні.