Холдинг !Fest відкрив новий бар "П’яна вишня" у Європі (ФОТО)

Холдинг !Fest відкрив новий бар "П’яна вишня" у Литві у місті Каунас. Це вже 25-й заклад мережі за межами України.

Про це повідомив співвласник холдингу Андрій Худо.

За його словами, "П’яна вишня" успішно масштабується за кордоном, підтверджуючи, що попит на справжній смак і атмосферу не має кордонів.

"Ми ніколи не зупиняємося на досягнутому. Це вже 70-й заклад "П’яна вишня" у світі та 25-й за кордоном. Ми несемо українську гостинність, культуру спілкування та особливий формат бару, який завойовує серця по всьому світу", - наголосив Худо

Він додав, що холдинг розвивається в Європі та за її межами, відкриваючи нові можливості для партнерів, готових стати частиною спільного майбутнього.

Як повідомляється, новий бар "П’яна вишня" в Литві знаходиться за адресою: LAISVES AL. 93, #Kaunas.

Зауважимо, після майже трьох місяців з відкриття "Пʼяна вишня" закрила свій перший заклад у Лондоні. через те, що франчайзі отримали ліцензію не бару, а ресторану. Тому у закладі не могли обслуговувати гостей, які замовляли лише напої.

Про !FEST

Львівський ресторанний холдинг !FEST заснували троє підприємців – Юрій Назарук, Андрій Худо та Дмитро Герасімов. Перший ресторанним проєктом підприємців стало кафе "Біля Діани" у Львові на площі Ринок.

За 16 років мережа розрослася до понад 130 ресторанів і 40 брендів. Це одна з найбільших мереж закладів країни.

Нині за кордоном представлені два бренди холдингу !FEST – мережі закладів "Пʼяна вишня" і "Майстерня шоколаду".

"Майстерні шоколаду" працюють в Азербайджані – 4 локації в Баку. Мережа "Пʼяна вишня" за кордоном охоплює 24 заклади у Великій Британії, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині, Литві, Латвії та інших країнах.

Нагадаємо, з відомого львівського ресторанного холдингу !Fest стягнули у бюджет 13,4 мільйона гривень. Керівництво підприємства визнало провину щодо ухилення від сплати податків.