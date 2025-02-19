Холдинг !Fest открыл новый бар "Пьяная вишня" в Европе (ФОТО)

Холдинг !Fest открыл новый бар "Пьяная вишня" в Литве в городе Каунас. Это уже 25-е заведение сети за пределами Украины.

Об этом сообщил совладелец холдинга Андрей Худо.

По его словам, "Пьяная вишня" успешно масштабируется за границей, подтверждая, что спрос на настоящий вкус и атмосферу не имеет границ.

"Мы никогда не останавливаемся на достигнутом. Это уже 70-е заведение "Пьяная вишня" в мире и 25-е за рубежом. Мы несем украинское гостеприимство, культуру общения и особый формат бара, который завоевывает сердца по всему миру", — подчеркнул Худо.

Он добавил, что холдинг развивается в Европе и за ее пределами, открывая новые возможности партнерам, готовым стать частью общего будущего.

Как сообщается, новый бар "Пьяная вишня" в Литве находится по адресу: LAISVES AL. 93, #Kaunas.

Заметим, что после почти трех месяцев с открытия "Пьяная вишня" закрыла свое первое заведение в Лондоне. потому, что франчайзи получили лицензию не бара, а ресторана. Поэтому в заведении не могли обслуживать гостей, заказывавших только напитки.

Про !FEST

Львовский ресторанный холдинг !FEST основали три предпринимателя – Юрий Назарук, Андрей Худо и Дмитрий Герасимов. Первым ресторанным проектом предпринимателей стало кафе "У Дианы" во Львове на площади Рынок.

За 16 лет сеть разрослась до более чем 130 ресторанов и 40 брендов. Это одна из самых больших сетей заведений страны.

В настоящее время за рубежом представлены два бренда холдинга !FEST – сети заведений "Пьяная вишня" и "Мастерская шоколада".

"Мастерские шоколада" работают в Азербайджане – 4 локации в Баку. Сеть "Пьяная вишня" за границей охватывает 24 заведения в Великобритании, Польше, Румынии, Словакии, Венгрии, Литве, Латвии и других странах.

Напомним, из известного львовского ресторанного холдинга! взыскали в бюджет 13,4 миллиона гривен. Руководство предприятия признало вину об уклонении от уплаты налогов.