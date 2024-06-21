Первый с начала войны: известный ресторанный холдинг открывает во Львове заведение нового формата

Известный ресторанный холдинг !FEST откроет городское кафе "Гомін" во Львове. Первый ресторанный проект компании в Украине с начала полномасштабной войны будет открыт в помещении переформатированного бара "Театр пива "Правда".

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Об этом пишет Forbes.

Что известно о новом заведении

Отмечается, что новое заведение будет размещаться в историческом здании в центре города – на площади Рынок, 32, которая находится в аренде холдинга !FEST.

Кафе "Гомін" займет помещение на 100 мест на втором этаже.

Объем инвестиций в проект в ресторанном холдинге не озвучивается.

Над новым заведением работали практически год, интерьер разрабатывал in-house отдел холдинга.

"Это городское кафе с простой едой, но здесь она в подаче от профессионального шефа. Мы не обременяли пространство дополнительными деталями для легкого общения в нем", – рассказывает PR-директор холдинга! FEST Тарас Маселко.

Сейчас в бывшем здании "Театра пива "Правда" переформатированный бар работает только в подвальном помещении. Также вскоре часть пространства займет магазин одежды "Авиация Галиции" от !FEST. Его площадь составляет около 480 кв.

Как сообщили в !FEST, в будущем в этом же здании холдинг откроет еще два ресторана других форматов.

Про !FEST

Львовский ресторанный холдинг !FEST основали три предпринимателя – Юрий Назарук, Андрей Худо и Дмитрий Герасимов. Первым ресторанным проектом предпринимателей стало кафе "У Дианы" во Львове на площади Рынок.

За 16 лет сеть разрослась до более чем 130 ресторанов и 40 брендов. Это одна из самых больших сетей заведений страны.

В настоящее время за рубежом представлены два бренда холдинга !FEST – сети заведений "Пьяная вишня" и "Мастерская шоколада".

"Мастерские шоколада" работают в Азербайджане – 4 локации в Баку. Сеть "Пьяная вишня" за границей охватывает 24 заведения в Великобритании, Польше, Румынии, Словакии, Венгрии, Литве, Латвии и других странах.

Напомним, с известного львовского ресторанного холдинга !Fest взыскали в бюджет 13,4 миллиона гривен. Руководство предприятия признало вину в уклонении от уплаты налогов.