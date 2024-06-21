Перший з початку війни: відомий ресторанний холдинг відкриває у Львові заклад нового формату

Відомий ресторанний холдинг !FEST відкриє міське кафе "Гомін" у Львові. Перший ресторанний проєкт компанії в Україні від початку повномасштабної війни відкриють у приміщенні переформатованого бару "Театр пива "Правда".

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Про це пише Forbes.

Що відомо про новий заклад

Зазначається, що новий заклад розташовуватиметься в історичній будівлі у центрі міста – на площі Ринок, 32, яка перебуває в оренді холдингу !FEST.

Кафе "Гомін" займе приміщення на 100 місць на другому поверсі.

Обсяг інвестицій у проєкт в ресторанному холдингу не озвучують.

Над новим закладом працювали практично рік, інтер’єр розробляв in-house відділ холдингу.

"Це міське кафе з простою їжею, але тут вона в подачі від професійного шефа. Ми не обтяжували простір додатковими деталями для легкого спілкування у ньому", – розповідає PR-директор холдингу !FEST Тарас Маселко.

Зараз у колишній будівлі "Театру пива "Правда" переформатований бар працює лише у підвальному приміщенні. Також невдовзі частину простору займе магазин одягу "Авіація Галичини" від !FEST. Його площа складає близько 480 кв. м.

Як повідомили в !FEST, у майбутньому в цій же будівлі холдинг відкриє ще два ресторани інших форматів.

Про !FEST

Львівський ресторанний холдинг !FEST заснували троє підприємців – Юрій Назарук, Андрій Худо та Дмитро Герасімов. Перший ресторанним проєктом підприємців стало кафе "Біля Діани" у Львові на площі Ринок.

За 16 років мережа розрослася до понад 130 ресторанів і 40 брендів. Це одна з найбільших мереж закладів країни.

Нині за кордоном представлені два бренди холдингу !FEST – мережі закладів "Пʼяна вишня" і "Майстерня шоколаду".

"Майстерні шоколаду" працюють в Азербайджані – 4 локації в Баку. Мережа "Пʼяна вишня" за кордоном охоплює 24 заклади у Великій Британії, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині, Литві, Латвії та інших країнах.

Нагадаємо, з відомого львівського ресторанного холдингу !Fest стягнули у бюджет 13,4 мільйона гривень. Керівництво підприємства визнало провину щодо ухилення від сплати податків.