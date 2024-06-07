Після майже трьох місяців роботи у Лондоні закрився заклад "П’яна вишня"

Після майже трьох місяців з відкриття "Пʼяна вишня" закриває свій перший заклад у Лондоні.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Цю інформацію !FEST підтвердив AIN.Business.

Зазначається, що франчайзі у Лондоні отримали ліцензію не бару, а ресторану. Через це у закладі не могли обслуговувати гостей, які замовляли лише напої. Тому було прийнято рішення закрити заклад.

За інформацією журналіста Ярослава Друзюка, !FEST планують відкрити новий заклад у Великій Британії, тому шукають нових партнерів.

Нагадаємо, перший заклад "П’яна вишня" у Лондоні офіційно розпочав роботу 15 березня 2024 року. Там цей заклад працював під вивіскою Piana Vyshnia.

У !FEST тоді повідомляли, що запуск нової "П’яної вишні" у Лондоні тривав 4,5 місяці, а в перші три дні роботи заклад відвідували понад осіб 2000 щоденно. Переважно – українці.

Про !FEST

Львівський ресторанний холдинг !FEST заснували троє підприємців – Юрій Назарук, Андрій Худо та Дмитро Герасімов. Перший ресторанним проєктом підприємців стало кафе "Біля Діани" у Львові на площі Ринок.

За 16 років мережа розрослася до понад 130 ресторанів і 40 брендів. Це одна з найбільших мереж закладів країни.

Нині за кордоном представлені два бренди холдингу !FEST – мережі закладів "Пʼяна вишня" і "Майстерня шоколаду".

"Майстерні шоколаду" працюють в Азербайджані – 4 локації в Баку. Мережа "Пʼяна вишня" за кордоном охоплює 24 заклади у Великій Британії, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині, Литві, Латвії та інших країнах.

Нагадаємо, з відомого львівського ресторанного холдингу !FEST стягнули у бюджет 13,4 мільйона гривень. Керівництво підприємства визнало провину щодо ухилення від сплати податків.

Також повідомлялося, що у травні холдинг !FEST планував відкрити перший заклад "Реберні" за кордоном – у Лодзі в Польщі.