После почти трех месяцев работы в Лондоне закрылось заведение "Пьяная вишня"

После почти трех месяцев с открытия "Пьяная вишня" закрывает свое первое заведение в Лондоне.

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Эту информацию !FEST подтвердил AIN.Business.

Франчайзи в Лондоне получили лицензию не бара, а ресторана. Поэтому в заведении не могли обслуживать гостей, которые заказывали только напитки. По этой причине было принято решение закрыть заведение.

По информации журналиста Ярослава Друзюка, !FEST планируют открыть новое заведение в Великобритании, поэтому ищут новых партнеров.

Напомним, первое заведение "Пьяная вишня" в Лондоне официально приступило к работе 15 марта 2024 года. Там это заведение работало под вывеской Piana Vyshnia.

В !FEST тогда сообщали, что запуск новой "Пьяной вишни" в Лондоне длился 4,5 месяца, а в первые три дня работы заведение посещали более 2000 человек ежедневно. Преимущественно – украинцы.

О !FEST

Львовский ресторанный холдинг !FEST основали три предпринимателя – Юрий Назарук, Андрей Худо и Дмитрий Герасимов. Первым ресторанным проектом предпринимателей стало кафе "У Дианы" во Львове на площади Рынок.

За 16 лет сеть разрослась до более чем 130 ресторанов и 40 брендов. Это одна из самых больших сетей заведений страны.

В настоящее время за рубежом представлены два бренда холдинга !FEST – сети заведений "Пьяная вишня" и "Мастерская шоколада".

"Мастерские шоколада" работают в Азербайджане – 4 локации в Баку. Сеть "Пьяная вишня" за границей охватывает 24 заведения в Великобритании, Польше, Румынии, Словакии, Венгрии, Литве, Латвии и других странах.

Напомним, из известного львовского ресторанного холдинга !FEST взыскали в бюджет 13,4 миллиона гривен. Руководство предприятия признало вину об уклонении от уплаты налогов.

Также сообщалось, что в мае холдинг !FEST планировал открыть первое заведение "Реберни" за границей - в Лодзе в Польше.