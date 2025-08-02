"Пьяная вишня" в Польше: половина посетителей – местные жители

Почти 50% посетителей польской сети баров "Пьяная вишня" — это местные жители.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал руководитель проекта "Пьяная вишня" в Польше Александр Коломоец.

По словам топ-менеджера, структура посещаемости заведений в этой стране выглядит следующим образом:

поляки – примерно 45–50%;

украинцы – 25–30%, с более высокой долей в городах развитой украинской диаспоры, таких как Варшава или Вроцлав;

туристы из других стран – 20–30%, их особенно много в Кракове, Гданьске или Варшаве в туристический сезон.

Александр Коломоец также отметил, что в разные годы этот показатель может колебаться.

"В 2023 году мы наблюдали высокую долю украинцев - в некоторых городах она достигала до 40%. Среди них было много временных и постоянных переселенцев, которые хотели поддержать свой продукт", - говорит руководитель проекта "П'яна вишня" в Польше.

В предыдущие годы также росло количество иностранных клиентов, причиной чему, по мнению господина Коломойца, является постепенное возвращение к туристическому движению "доковидной" эпохи.

"Мы ожидаем в 2025 году мощный туристический сезон и, как следствие, - больше гостей из других стран. Но рассчитываем тоже и на земляков", - говорит Александр Коломоец.

Бренд "Пьяная вишня" открыл первое заведение в Польше в 2018 году в Варшаве. На сегодняшний день на территории страны работает 14 баров сети в городах Варшава, Краков, Лодзь, Познань, Гданьск, Люблин, Вроцлав, Жешув, Сопот.

Кроме того, бренд активно расширяется и открывает заведения в других странах ЕС.

В то же время, в прошлом году предприниматели вынуждены были закрыть заведение в Лондоне из-за нюансов местного законодательства.

По словам соучредителя !Fest Юрия Назарука , после полномасштабного вторжения холдинг открыл более 30 новых точек за рубежом, и большинство из них – это "Пьяная вишня". Подробнее о сложностях с ведением бизнеса во Львове и Одессе, потерях в Харькове, Мариуполе и Херсоне Германии, Испании, США и Японии он рассказал в интервью Delo.ua в апреле.