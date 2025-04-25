Почему закрыли "Пьяную Вишню" в Лондоне, когда откроют во Франции: опыт украинского ресторанного бизнеса за границей

Закрыли ресторан в Тернополе, но открыли в Польше и скоро откроют во Франции. Приблизительно так можно описать стратегию холдинга !FEST – одного из самых известных игроков украинского ресторанного рынка. По экспансии уже идут сотни украинских предпринимателей. Несмотря на военные риски, частичную потерю заведений в прифронтовых городах и неудачу на британском рынке компания продолжает расширяться – открывает новые точки в Украине и готовит запуск "Пьяной Вишни" во Франции. В разговоре с Delo.ua соучредитель холдинга Юрий Назарук рассказал о потерях в Харькове, Мариуполе и Херсоне, сложностях с ведением бизнеса во Львове и Одессе, а также поделился планами на 2025 год – включая выход на рынки Германии, Испании, США и Японии.

В прошлом году вы всех шокировали заявлением о том, что во Львове 50 ресторанов выставлены на продажу. Что изменилось с того времени? Повлияло ли это заявление как-то на ваш бизнес?

– После того поста в Facebook у нас была куча проблем. Некоторые медиа все извратили и написали, что это мы закрываем 50 собственных ресторанов. Банки прочитали эти обезображенные новости и остановили нам все кредитные линии, потому что решили, что мы "на грани". Поэтому сейчас я очень осторожен с прогнозами.

А что с пятьюдесятью ресторанами?

– Я убежден, что они уже давно закрылись. Ситуация на ресторанном рынке нехороша, однако не критична. "У нас все плохо, мы погибаем" – это не тот месседж, который должен сейчас звучать от рестораторов. Плохо – в Сумах, Харькове, Мариуполе. Вот там действительно плохо. А у нас – это реалии времени. Мы живем в стране, которая находится в войне. Однако не опускаем руки, экспериментируем, открываем новые заведения и за границей, и во Львове. Мы не о ресторанах моды: "сегодня продаем хинкали, завтра хот-доги, послезавтра шаурму". Все наши рестораны вмонтированы в город, но вместе с тем заточены под туриста. У нас есть "Криевка", "Гасовая Лампа", "Львовский рудник Кофе", "Самый дорогой ресторан Галичины" – таких заведений вы больше не найдете в Украине. И именно поэтому к нам возвращаются туристы. Ресторан – это уже давно не только о еде. Это места силы, особенно во время блекаута, когда ты сидишь в темноте, у тебя угасает надежда и ты думаешь: "Все, это конец". А мы включаем свет. Люди приходят, пьют кофе, общаются – и понимают: нет, это еще не конец. Это просто выключился свет. Бывает.

Что случилось с вашей "Реберней" в Тернополе? Почему ее закрыли?

– Это было франшизное заведение и, как бывает в бизнесе, не все сложилось. Чтобы проект работал, нужно иметь на месте сильного партнера, удачную локацию, команду. Здесь что-то пошло не так – было допущено много ошибок, потому ресторан пришлось закрыть. Откроется ли снова? В этом формате – вряд ли. Но не исключаем, что "Реберня" появится в Тернополе с новым партнером и на новом месте.

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Киев, Одесса, Львов: как выживает ресторанный бизнес в городах Украины

А какая ситуация с ресторанным бизнесом в других городах Украины, где открыты ваши заведения? Киев, Одесса, Львов? Насколько сложно?

– Все зависит от масштаба города и количества людей. Например, наши "Реберни" и "Пьяные Вишни" есть в столице, и эти заведения двигаются хорошо, потому что Киев всегда был большим живым рынком. А вот в Одессе – другая картина. Там и обстрелы, и тревоги, и комендантский час. Этот город всегда жил вечерней жизнью – а какая барная жизнь, когда люди должны быть дома в 23:00? Да и туристы сейчас не едут просто так на море, если там может прибиться мина. Но и при этом мы не те, кто должен жаловаться.

А что во Львове?

– Когда-то во Львове было около двух миллионов туристов в год – и город уже едва возился, все работало на грани инфраструктурных возможностей. Теперь турист другой. В городе много внутренних гостей – военные в отпуске, люди, не имеющие возможности уехать за границу. Но это не зарубежные туристы, которые приехали во Львов, чтобы пить глинтвейн и гулять по старому городу. Это вынужденный туризм не от радости, а от обстоятельств.

Сколько сегодня в холдинге !Fest заведений?

– В начале февраля 2022 года у нас было 127 заведений. Сегодня – уже более 180. После полномасштабного вторжения мы открыли более 30 новых точек за границей, и большинство из них – это "Пьяная Вишня".

Международная география достаточно широка: Пьяная Вишня работает в Польше, Молдове, Румынии, Венгрии, Словакии, Латвии, Литве и Эстонии. В Польше также открылась "Реберня". В Азербайджане открыта "Львовская мастерская шоколада", а кофейный бренд FEST COFFEE MISSION уже представлен в Польше, Турции и Сальвадоре.

Как война повлияла на ваш бизнес?

- Войну на себе мы почувствовали еще в 2014 году. Наша "Львовская мастерская шоколада" была расположена прямо напротив театра. закрылись.

В Мариуполе у нас были две "Пьяные Вишни", одна из них – на пляже у Азовского моря – открылась в январе 2022-го, а уже в феврале город был захвачен. Оба заведения остались на оккупированной территории. Также была "Пьяная Вишня" в Херсоне – ее тоже пришлось закрыть.

В Харькове и Запорожье имели прилеты возле наших заведений, фасады были повреждены, но уже через несколько недель мы возобновили работу. Если говорить об общих потерях – это десятки миллионов гривен.

Франшиза за границей: опыт, ошибки, выводы

Почему вам пришлось закрыть " Пьяную Вишню " в Великобритании, которая проработала всего три месяца?

– Мы открылись с ресторанной лицензией, а нужно было получить барную. Оформлением документов занимался локальный партнер, который до конца не изучил местные правила и допустил ошибку. Со своей стороны мы не проконтролировали ситуацию. Когда обратились за новой лицензией – получили отказ. Причина неожиданная – из-за высокого уровня криминала в центре Лондона. Местные власти ограничивают открытие новых баров, даже несмотря на то, что вокруг работает много подобных заведений. В итоге мы закрыли проект, но надеемся, что еще вернемся в Лондон уже с учетом всех нюансов.

Какие у вас планы на 2025 год в Украине и за границей? Сколько новых заведений планируете открыть в этом году – и где?

- Несмотря на все вызовы, мы не останавливаемся — движемся вперед и за ее пределами. Сколько именно новых заведений откроем — в цифрах трудно сказать, потому что сейчас все очень зависит от обстоятельств. Поэтому мы в Украине не строим громких прогнозов.

Что касаетсязарубежных планов – в течение месяца открываем первую "Пьяную Вишню" во Франции в городе Бордо. Далее – в фокусе Германия, Чехия, Испания, США и Япония. Мы видим, как хорошо воспринимают "вишневый" формат в разных странах, и хотим нести эту атмосферу дальше.

"Львовский рудник кофе"

Ваши советы для предпринимателей, планирующих открывать бизнес за границей?

– Прежде всего необходимо иметь надежного локального партнера, которому вы доверяете и который будет работать на месте. Это поможет вам лучше ориентироваться в местном рынке, избежать ошибок и ускорить процесс адаптации.

Также важно сделать полный юридический аудит и понять, подходит ли выбранное место для вашего бизнеса. Перед тем, как открыть заведение, стоит расспросить, почему определенное помещение оставалось пустым, понять, почему никому не удалось сделать бизнес на этой локации раньше, и есть ли шанс изменить ситуацию к лучшему.

Кроме того, важно учитывать культурные особенности и предпочтения местных жителей. В Украине работать легче, потому что мы говорим на одном языке, празднуем одни и те же праздники, понимаем местные обычаи и менталитет. Однако на зарубежном рынке все по-другому. Там важно помнить, что ваши основные клиенты – это не соотечественники, а местные люди. Да, украинцы всегда могут вас поддержать, но основа – местная аудитория. Поэтому важно настроить бизнес так, чтобы он откликался на их потребности. Это даст вам возможность добиться долгосрочного успеха.

Будьте готовы к тому, что инвестировать на зарубежные рынки придется больше, чем в Украине, а рентабельность может быть ниже. Однако это не означает, что успех невозможен. Главное – быть готовым адаптироваться к новым условиям и рынкам. Это позволит создать успешный бизнес в новой стране.