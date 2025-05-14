Рада Європи підтримала створення Спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України

Комітет міністрів Ради Європи підтримав створення Спеціального трибуналу щодо злочинів російської агресії проти України. Рішення ухвалили у Люксембурзі в рамках щорічного засідання Комітету міністрів Ради Європи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву Ради Європи.

"Комітет міністрів Ради Європи сьогодні підтвердив свою непохитну відданість Україні на її шляху до справедливості та реконструкції, розпочавши процес створення спеціального трибуналу для злочину агресії", — ідеться в повідомленні.

Міністри Ради Європи доручили Генеральному секретарю Алену Берсе очолити процес створення спеціального трибуналу для злочину агресії в рамках Ради Європи шляхом укладення угоди з Україною.

Також наголошується, що міністри привітали поточні зусилля щодо досягнення угоди про створення Комісії з розгляду претензій для України, можливо, під егідою Ради Європи, та підтвердили свою рішучість забезпечити повернення українських дітей, незаконно депортованих або примусово переміщених Росією.

Окрім того, вони підкреслили необхідність збільшення допомоги Україні, особливо в рамках Плану дій "Стійкість, відновлення та реконструкція 2023-2026", що сприяє її прогресу на шляху до членства в ЄС.

Спецтрибунал за злочини РФ

9 травня міністри закордонних справ ЄС схвалили створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії проти України. Після цього Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підтвердив політичну підтримку створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

3 липня 2023 року в Гаазі відкрили Міжнародний офіс із розслідування вторгнення РФ в Україну, що стане першим кроком до можливого трибуналу над керівництвом країни-агресорки РФ.

14 вересня того ж року в столиці України відкрили польовий офіс Міжнародного кримінального суду (МКС). Київський офіс є найбільшим представництвом цієї організації за межами Гааги.