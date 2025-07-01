Зеленский подписал документы для ратификации соглашения о создании Спецтрибунала по агрессии России

Президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины, заключенного между Украиной и Советом Европы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Зеленского.

По словам главы государства, следующим шагом должно стать оперативное одобрение Соглашения Верховной Радой, а также внесение необходимых законодательных изменений, обеспечивающих полную реализацию документа со стороны Украины.

"Поручил также как можно быстрее проработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины необходимые законодательные изменения, чтобы с нашей стороны все было обеспечено на сто процентов для полной реализации соглашения о создании трибунала. Прошу народных депутатов рассмотреть этот вопрос безотлагательно", — заявил Зеленский.

Президент также ожидает скорого представления графика имплементации соглашения, который должны подготовить МИД и Офис президента совместно с международными партнерами.

Глава государства подчеркнул, что международный юридический процесс против России должен начаться уже в этом году, а наказание за преступление агрессии должно стать неизбежным сигналом для всего мира, стремящегося к миру и стабильности.

Напомним, 25 июня 2025 года Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали Соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Документ определяет правовую основу функционирования трибунала, который станет отдельным субъектом международного права внутри Совета Европы.