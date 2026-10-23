Кредиты на 29 лет и $500 млн ежегодно: как Украина планирует поддержать пассажирские перевозки

Украина готовит пятилетний проект сотрудничества с Всемирным банком для финансирования общественно важных пассажирских перевозок по железной дороге. По предварительному замыслу Министерство финансов может привлекать льготные кредиты ориентировочно на $500 млн ежегодно сроком на 29 лет.

Как пишет Dilo, об этом информирует RAIL.insider.

Как Украина хочет финансировать пассажирские перевозки

Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины работает над механизмом привлечения международного финансирования для поддержки пассажирского сегмента железной дороги. Проект предусматривает сотрудничество с Всемирным банком в течение пяти лет.

Рассматривается возможность предоставления Министерству финансов Украины льготных кредитов ориентировочно на 500 млн долларов ежегодно. Срок кредитования, о котором идет речь в инициативе, составляет 29 лет.

Ожидается, что такая модель позволит сформировать более предполагаемый источник средств для общественно важных пассажирских перевозок. В то же время, озвученные параметры пока не означают, что окончательные условия финансирования уже согласованы.

Что такое PSO и зачем оно железной дороге

PSO (Public Service Obligations) – это обязательство по предоставлению общественно важных услуг. В железнодорожной отрасли этот механизм предполагает финансирование пассажирских перевозок, имеющих социальное значение, но не всегда могущих быть самоокупаемыми.

Для железнодорожного оператора такие перевозки требуют значительных затрат на организацию движения, содержание подвижного состава и обслуживание пассажиров. Если доходы от продажи билетов не покрывают все расходы, требуется отдельный механизм компенсации.

Именно создание более стабильной финансовой основы для таких перевозок является одной из целей украинской инициативы. По замыслу Министерства привлечение долгосрочных льготных кредитов должно помочь обеспечить финансирование пассажирского сегмента в рамках дальнейшей реформы железнодорожной отрасли.

Когда может запустить проект

Структурировать проект планируется до конца 2026 года. Также к концу года намерены оформить первый платеж, предусматривающий гарантии правительства Японии.

Однако ряд важных деталей пока остается неопределенным. В частности, не обнародованы окончательные условия кредитования, процедуры предоставления средств и принципы их распределения в течение пятилетнего периода.

Также пока не детализировано, как именно финансирование будет распределяться между потребностями пассажирских перевозок и какие механизмы контроля за использованием средств планируют применять.

Итак, инициатива находится на этапе подготовки финансовой модели. Ее практическое значение будет зависеть от согласования условий с международными партнерами и определения механизма, по которому привлеченные ресурсы будут направляться в поддержку пассажирской железной дороги в Украине.

Напомним, "Укрзализныця" сообщила, что с октября должно экономить не менее 200 млн грн в месяц на расходах на персонал. В частности, аппарат управления переводят на четырехдневную рабочую неделю, а административному персоналу части подразделений прекратят выплачивать премии.