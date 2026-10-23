Кредити на 29 років і $500 млн щороку: як Україна планує підтримати пасажирські перевезення

Україна готує п’ятирічний проєкт співпраці зі Світовим банком для фінансування суспільно важливих пасажирських перевезень залізницею. За попереднім задумом, Міністерство фінансів може залучати пільгові кредити орієнтовно на $500 млн щороку строком на 29 років.

Як пише Dilo, про це інформує RAIL.insider.

Як Україна хоче фінансувати пасажирські перевезення

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України працює над механізмом залучення міжнародного фінансування для підтримки пасажирського сегмента залізниці. Проєкт передбачає співпрацю зі Світовим банком упродовж п’яти років.

Розглядається можливість надання Міністерству фінансів України пільгових кредитів орієнтовно на $500 млн щороку. Термін кредитування, про який ідеться в ініціативі, становить 29 років.

Очікується, що така модель дасть змогу сформувати більш передбачуване джерело коштів для суспільно важливих пасажирських перевезень. Водночас озвучені параметри поки не означають, що остаточні умови фінансування вже погоджені.

Що таке PSO і навіщо воно залізниці

PSO (Public Service Obligations) — це зобов’язання з надання суспільно важливих послуг. У залізничній галузі цей механізм передбачає фінансування пасажирських перевезень, які мають соціальне значення, але не завжди можуть бути самоокупними.

Для залізничного оператора такі перевезення потребують значних витрат на організацію руху, утримання рухомого складу та обслуговування пасажирів. Якщо доходи від продажу квитків не покривають усіх витрат, потрібен окремий механізм компенсації.

Саме створення більш стабільної фінансової основи для таких перевезень і є однією з цілей української ініціативи. За задумом Міністерства, залучення довгострокових пільгових кредитів має допомогти забезпечити фінансування пасажирського сегмента в межах подальшої реформи залізничної галузі.

Коли можуть запустити проєкт

Структурувати проєкт планують до кінця 2026 року. Також до завершення року мають намір оформити перший платіж, який передбачає гарантії уряду Японії.

Однак низка важливих деталей поки залишається невизначеною. Зокрема, не оприлюднено остаточних умов кредитування, процедури надання коштів та принципів їхнього розподілу протягом п’ятирічного періоду.

Так само наразі не деталізовано, як саме фінансування розподілятиметься між потребами пасажирських перевезень і які механізми контролю за використанням коштів планують застосовувати.

Отже, ініціатива перебуває на етапі підготовки фінансової моделі. Її практичне значення залежатиме від погодження умов із міжнародними партнерами та визначення механізму, за яким залучені ресурси спрямовуватимуть на підтримку пасажирської залізниці в Україні.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" повідомила, що з жовтня має заощаджувати щонайменше 200 млн грн на місяць на витратах на персонал. Зокрема, апарат управління переводять на чотириденний робочий тиждень, а адміністративному персоналу частини підрозділів припинять виплачувати премії.