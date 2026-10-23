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Жилье для ветеранов: в 2027 году финансирование планируется увеличить на 1,2 млрд грн

Жилье для работников
Несмотря на сокращение бюджета, финансирование жилищной программы увеличили / Depositphotos

В 2027 году на программу обеспечения ветеранов жильем планируется направить 6,9 млрд грн, что на 1,2 млрд грн больше, чем предусмотрено в 2026 году. В то же время для ветеранов готовят новую программу жилищного кредитования при поддержке Банка развития Совета Европы.

Как сообщает Dilo, об этом заявил министр по делам ветеранов Виталий Ким в эфире "Новости.LIVE".

По словам министра, в 2026 году финансирование жилищной программы составляет 5,7 млрд грн. Эти средства должны обеспечить жильем около 2 тысяч семей.

"Несмотря на сокращение бюджета, финансирование этой программы увеличили. Мы понимаем, насколько важен жилищный вопрос для ветеранов", – отметил Ким.

Кроме прямого финансирования приобретения жилья, как сообщает пресс-служба Минветеранов, государство использует механизм жилых ваучеров номиналом 2 млн грн. Программу реализуют совместно с Министерством развития общин и территорий.

По информации Кима, соответствующие комиссии согласовали более 33 тысяч заявок. Из них 3296 заявок на общую сумму 6,6 млрд грн передали на бронирование ваучеров.

Еще один механизм поддержки – льготная ипотека по программе "єОселя". Для ветеранов предусмотрена ставка 3% годовых, а разницу компенсирует государство.

Министр сообщил, что в течение трех месяцев после изменения условий программы более 400 ветеранов получили ипотечные кредиты по льготной ставке.

Министерство по делам ветеранов работает над запуском отдельной программы жилищного кредитования в сотрудничестве с Банком развития Совета Европы. Предварительно ее реализацию предполагают 60 млн евро. Запуск программы планируется на первый квартал 2027 года.

Министр отмечает, что часть действующих механизмов жилищной поддержки нуждается в доработке. В частности, программа компенсации аренды жилья остается недостаточно востребованной из-за сложной процедуры оформления документов и необходимости подтверждать арендные отношения.

Отдельная программа строительства жилья для ветеранов, которую предложило Минветеранов, также находится на доработке.

В сентябре Ким сообщил, что для украинских ветеранов создают мультидонорский фонд. Финансирование предусмотрено, в частности, для программ восстановления и реабилитации ветеранов, а также для их перехода к гражданской жизни. Первые средства предоставит Канада – 1,25 млрд грн.

Кроме того, государственную поддержку ветеранов и ветеранок планируют сделать более согласованной между разными ведомствами. Речь идет об упрощении процедур получения услуг, сокращении количества необходимых документов и улучшении обмена информацией между государственными органами.

Автор:
Майя Калына

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