Житло для ветеранів: у 2027 році фінансування планують збільшити на 1,2 млрд грн

У 2027 році на програму забезпечення ветеранів житлом планують спрямувати 6,9 млрд грн, що на 1,2 млрд грн більше, ніж передбачено у 2026 році. Водночас для ветеранів готують нову програму житлового кредитування за підтримки Банку розвитку Ради Європи.

Як повідомляє Dilo, про це заявив міністр у справах ветеранів Віталій Кім в ефірі "Новини.LIVE".

За словами міністра, у 2026 році фінансування житлової програми становить 5,7 млрд грн. Ці кошти мають забезпечити житлом близько 2 тисяч сімей.

"Попри скорочення бюджету, фінансування цієї програми збільшили. Ми розуміємо, наскільки важливим є житлове питання для ветеранів", – зазначив Кім.

Окрім прямого фінансування придбання житла, як інформує пресслужба Мінветеранів, держава використовує механізм житлових ваучерів номіналом 2 млн грн. Програму реалізують спільно з Міністерством розвитку громад та територій.

За інформацією Кіма, відповідні комісії погодили понад 33 тисячі заявок. Із них 3296 заявок на загальну суму 6,6 млрд грн передали на бронювання ваучерів.

Ще один механізм підтримки – пільгова іпотека за програмою "єОселя". Для ветеранів передбачена ставка 3% річних, а різницю компенсує держава.

Міністр повідомив, що протягом трьох місяців після зміни умов програми понад 400 ветеранів отримали іпотечні кредити за пільговою ставкою.

Міністерство у справах ветеранів також працює над запуском окремої програми житлового кредитування у співпраці з Банком розвитку Ради Європи. Попередньо на її реалізацію передбачають 60 млн євро. Запуск програми планують на перший квартал 2027 року.

Міністр наголошує, що частина чинних механізмів житлової підтримки потребує доопрацювання. Зокрема, програма компенсації оренди житла залишається недостатньо затребуваною через складну процедуру оформлення документів і необхідність підтверджувати орендні відносини.

Окрема програма будівництва житла для ветеранів, яку запропонувало Мінветеранів, наразі також перебуває на доопрацюванні.

У вересні Кім повідомив, що для українських ветеранів створюють мультидонорський фонд. Фінансування передбачено, зокрема, для програм відновлення та реабілітації ветеранів, а також їхнього переходу до цивільного життя. Першою кошти надасть Канада – 1,25 млрд грн.

Крім того, державну підтримку ветеранів і ветеранок планують зробити більш узгодженою між різними відомствами. Йдеться про спрощення процедур отримання послуг, скорочення кількості необхідних документів та покращення обміну інформацією між державними органами.