В Україні хочуть спростити отримання допомоги ветеранами: що зміниться

Державну підтримку ветеранів і ветеранок планують зробити більш узгодженою між різними відомствами. Зокрема, йдеться про спрощення процедур отримання послуг, скорочення кількості необхідних документів та покращення обміну інформацією між державними органами.

Як повідомляє Dilo, ці питання обговорили під час міжвідомчої наради 20 жовтня, присвяченої координації ветеранської політики.

Як планують спростити отримання допомоги

У Мінветеранів зазначили, що одним із головних завдань є налагодження обміну даними між державними реєстрами та узгодження процедур між установами. Очікується, що це дозволить ветеранам подавати менше документів і скоротить необхідність самостійно звертатися до різних відомств.

Питання підтримки ветеранів та їхніх родин охоплюють одразу кілька напрямів: медичну допомогу, реабілітацію, соціальний захист, освіту, працевлаштування та забезпечення житлом. Оскільки за ці сфери відповідають різні державні органи, отримання необхідних послуг потребує міжвідомчої координації.

"Ветеран має отримувати допомогу, а не шукати відповідальне міністерство. Ветеран не повинен самостійно розбиратися, яке міністерство за що відповідає, збирати довідки й ходити кабінетами", – наголосив міністр у справах ветеранів Віталій Кім за підсумками наради.

Хто відповідатиме за координацію

За інформацією, наведеною за підсумками зустрічі, у кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади визначено відповідальних за реалізацію ветеранської політики. Вони мають забезпечувати взаємодію між установами та відповідати за виконання спільних завдань у межах своїх повноважень.

Міністерство у справах ветеранів координуватиме цю роботу. Передбачається, що узгодження дій між відомствами дозволить спростити доступ до державних програм підтримки для ветеранів, ветеранок і членів їхніх сімей.

Конкретних термінів запровадження нових процедур та переліку послуг, яких вони стосуватимуться насамперед, у повідомленні не наведено.

Раніше Кім розповів, що Мінветеранів розробило концепцію Державної служби супроводу ветеранів, яку планують створити на базі Державного ветеранського простору. Нова структура координуватиме роботу фахівців із супроводу, а їхню ефективність оцінюватимуть за кількістю повністю вирішених питань і фактично отриманих ветеранами послуг. На впровадження нової системи відводять орієнтовно рік.

Крім того, він представив п'ять ключових напрямів ветеранської політики на 2026–2027 роки. Серед них – державний супровід ветеранів, спрощення переходу від військової служби до цивільного життя, здоров'я та реабілітація, економічна незалежність, а також вшанування і збереження пам'яті.