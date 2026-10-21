В Украине хотят упростить получение помощи ветеранами: что изменится

Государственную поддержку ветеранов и ветеранок планируют сделать более согласованной между разными ведомствами. В частности, речь идет об упрощении процедур получения услуг, сокращении количества необходимых документов и улучшении обмена информацией между государственными органами.

Как сообщает Dilo, эти вопросы обсудили во время межведомственного совещания 20 октября, посвященного координации ветеранской политики.

Как планируют упростить получение помощи

У Минветеранов отметили, что одной из главных задач является налаживание обмена данными между государственными реестрами и согласование процедур между учреждениями. Ожидается, что это позволит ветеранам подавать меньше документов и сократит необходимость самостоятельно обращаться в разные ведомства.

Вопросы поддержки ветеранов и их семей охватывают сразу несколько направлений: медицинская помощь, реабилитация, социальная защита, образование, трудоустройство и обеспечение жильем. Поскольку за эти сферы отвечают разные государственные органы, получение необходимых услуг требует межведомственной координации.

"Ветеран должен получать помощь, а не искать ответственное министерство. Ветеран не должен самостоятельно разбираться, какое министерство за что отвечает, собирать справки и ходить по кабинетам", – подчеркнул министр по делам ветеранов Виталий Ким по итогам совещания.

Кто будет отвечать за координацию

По информации, приведенной по итогам встречи, в каждом министерстве и центральном органе исполнительной власти определены ответственные за реализацию ветеранской политики. Они должны обеспечивать взаимодействие между учреждениями и отвечать за выполнение общих задач в пределах своих полномочий.

Министерство по делам ветеранов будет координировать эту работу. Предполагается, что согласование действий между ведомствами позволит упростить доступ к государственным программам поддержки для ветеранов, ветеранок и членов их семей.

Конкретные сроки введения новых процедур и перечня услуг, к которым они относятся прежде всего, в сообщении не приведены.

Ранее Ким рассказал, что Минветеранов разработало концепцию Государственной службы сопровождения ветеранов, которую планируют создать на базе Государственного ветеранского пространства. Новая структура будет координировать работу специалистов по сопровождению, а их эффективность будут оцениваться по числу полностью решенных вопросов и фактически полученных ветеранами услуг. На внедрение новой системы отводится ориентировочно год.

Кроме того, он представил пять ключевых направлений ветеранской политики на 2026-2027 годы. Среди них – государственное сопровождение ветеранов, упрощение перехода от военной службы к гражданской жизни, здоровье и реабилитация, экономическая независимость, а также честь и сохранение памяти.