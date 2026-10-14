"Единое окно" и круглосуточная линия: как изменится сопровождение ветеранов

Министерство по делам ветеранов разработало концепцию Государственной службы сопровождения ветеранов, которую планируется создать на базе Государственного ветеранского пространства. Новая структура будет координировать работу специалистов по сопровождению, а их эффективность будут оцениваться по числу полностью решенных вопросов и фактически полученных ветеранами услуг.

Как пишет Dilo, об этом рассказал министр по делам ветеранов Виталий Ким в эфире "Суспільного".

На внедрение новой системы отводится ориентировочно год.

Как будут оценивать работу специалистов

По словам Кима, главным изменением станет переход от учета консультаций к оценке конкретных результатов помощи ветеранам.

"Основной метрикой оценки станет не количество консультаций или фактов информирования, а количество полностью закрытых кейсов и фактически полученных ветераном или ветеранкой услуг", – подчеркнул министр.

Для этого введут цифровую систему, которая будет отслеживать этапы рассмотрения обращений, ответственных исполнителей и результаты. Специалисты будут координировать получение медицинских, социальных и других услуг, но не будут предоставлять их самостоятельно.

Также предусмотрены принцип "единого окна" и единственный государственный контактный номер, по которому ветераны смогут обращаться круглосуточно. Портал "Ветеран Pro" и "Дія" продолжат работу, а их возможности планируют расширить, добавил Ким.

Что изменится для специалистов и ветеранов

Глава министерства рассказал, что в настоящее время в Украине работают более 2860 специалистов по сопровождению ветеранов. Заменять их не планируют. Предусмотрены обучение, единые стандарты работы и система распределения нагрузки с учетом сложности каждого случая.

Обращение за сопровождением будет оставаться добровольным. Если ветеран будет недоволен работой закрепленного специалиста, он сможет его сменить.

По словам Кима, активная фаза внедрения новой модели продлится около семи месяцев, а полный переход рассчитан ориентировочно на год. Некоторые стандарты и механизмы начнут применять по мере их готовности.

Концепцию Государственной службы сопровождения ветеранов согласовывают с профильными экспертами, представителями ветеранского сообщества и соответствующими ведомствами.

Ранее Ким представил пять ключевых направлений ветеранской политики на 2026-2027 годы. Среди них – государственное сопровождение ветеранов, упрощение перехода от военной службы к гражданской жизни, здоровье и реабилитация, экономическая независимость, а также честь и сохранение памяти.

Напомним, Dilo запустило спецпроект "Ветеранская экономика", в котором редакция исследовала практики крупнейших украинских работодателей и сформировала список компаний, системно работающих с ветеранами.