Выписку из реестра ветеранов планируют запустить в "Дії" до конца октября

Министерство по делам ветеранов планирует до конца октября 2026 года запустить в "Дії" услугу получения выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны. Это одна из мер, которую ведомство намерено реализовать до конца года для совершенствования системы поддержки ветеранов.

Как пишет Dilo, об этом сообщил министр по делам ветеранов Виталий Ким по итогам заседания правительственного Координационного штаба по реализации государственной ветеранской политики.

Что еще планируют сделать до конца года

Кроме запуска новой услуги "Дії", Минветеранов планирует завершить работу над концепцией Государственной службы сопровождения и дорожной картой ее создания.

Также среди запланированных мероприятий:

предоставить областным военным администрациям и Силам обороны возможность корректировать данные в Едином государственном реестре ветеранов войны;

доработать механизм программы "Ветеранский спорт" для работы в 2027 году, в частности, предусмотреть адресность помощи и контроль использования средств;

отобрать не менее 150 ветеранов-предпринимателей для дальнейшей поддержки.

Отдельно министерство работает над изменениями в ветеранское законодательство, которые будут нуждаться в поддержке Верховной Рады.

Как планируют изменить систему поддержки ветеранов

Ким подчеркнул, что одной из главных задач ветеранской политики определено создание единого маршрута перехода от военной службы к гражданской жизни. Предполагается, что после увольнения военнослужащим не придется самостоятельно выяснять, в какие учреждения обращаться, какие документы собирать и какое ведомство отвечает за определенные услуги.

Для этого планируется ввести единые государственные стандарты ветеранских услуг независимо от общества и наладить обмен данными между государственными информационными системами.

Кроме того, работа с потребностями военнослужащих должна начинаться еще до их увольнения со службы, особенно после ранения, заболевания или длительного лечения. Соответствующие направления предусмотрены межведомственной дорожной картой.

По словам Кима, реализация этих мер требует совместной работы разных органов власти, поскольку ветеранская политика охватывает медицину, социальную защиту, оборону, экономику, цифровизацию и образование.

"Это большая совместная работа. Часть решений требует изменений в законодательство и поддержку народных депутатов, часть – решений правительства, часть – четкого взаимодействия между министерствами и другими государственными органами", – отметил министр.

Ранее Ким заявил, что в следующем году Минветеранов запустит семейную реабилитацию, программу протестуют уже в ноябре этого года. В проекте госбюджета на это направление предусмотрено около 1 млрд грн.

Напомним, Dilo запустило спецпроект "Ветеранская экономика", в котором редакция исследовала практики крупнейших украинских работодателей и сформировала список компаний, системно работающих с ветеранами.